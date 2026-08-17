Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»

«Φέτος για πρώτη φορά, δίπλα μου χόρεψε τον καριώτικο, το παιδί μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.08.26 , 15:23 Σαλαμίνα-Μαρτυρία στο Star: «Είδα οδηγό να πετά κάτι και να ξεσπά πυρκαγιά»
17.08.26 , 15:02 Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι
17.08.26 , 14:59 Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 70% των κρουσμάτων- Το 1% νόσησε βαριά
17.08.26 , 14:55 Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
17.08.26 , 14:42 Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
17.08.26 , 14:33 Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
17.08.26 , 14:09 Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
17.08.26 , 14:00 Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος
17.08.26 , 13:45 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου
17.08.26 , 13:30 Ο πλανήτης καίγεται - Πρωτοφανής έξαρση των καταστροφικών πυρκαγιών
17.08.26 , 13:11 Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
17.08.26 , 13:11 Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του
17.08.26 , 12:21 Αττική: «Από το 2020 έως τώρα, έχουν καεί άνω του 50% των δασικών εκτάσεων»
17.08.26 , 12:15 Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
17.08.26 , 12:10 Αύγουστος στην Ελλάδα: Κορυφαίοι εναλλακτικοί καλοκαιρινοί προορισμοί
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπότση: Η κόρη της, Αλίκη, χόρεψε για πρώτη φορά Ικαριώτικο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την κόρη της, Αλίκη, χόρεψε για πρώτη φορά Ικαριώτικο η Τζένη Μπότση, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που έζησαν μαζί ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Ικαρία.

Μαμά και κόρη βρέθηκαν στο Καρκινάγρι, όπου συμμετείχαν στο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού και γιόρτασαν τη μεγάλη ημέρα μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο μουσική, χορό και αγαπημένα πρόσωπα.

Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της

Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή ημέρα, ανάμεσα στα οποία και στιγμιότυπα με την Αλίκη.

Για την Τζένη Μπότση, όμως, το γεγονός ότι η κόρη της χόρεψε για πρώτη φορά μαζί της τον καριώτικο είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Όπως αποκάλυψε η ίδια, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, ενώ ένιωσε μεγάλη συγκίνηση και δύναμη.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός περιέγραψε αναλυτικά όσα έζησαν στην Ικαρία και μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη στιγμή που μοιράστηκε με την κόρη της:

«15 Αυγούστου 2026. Ξυπνήσαμε στο Καρκιναγρι! Φτάσαμε στο σημείο 0! Εκεί που η ψυχή γεμίζει τόσο ώστε να αντέξει 365 μέρες .. μέχρι το επόμενο μαγικό ραντεβού. Προσκυνήσαμε , η Αλίκη κοινώνησε , και είπαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Μετά ήρθε ο ζωμός. Ξεκίνησε το φαγοπότι ! Το πανηγύρι είχε ήδη αρχίσει! 6.Ηρεμια, χαρά, ευγνωμοσύνη. Και αγάπη …. Αργά ή γρήγορα σε όλους εμφανίζεται ο Διόνυσος !

Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»

Αυτός ο χορός ο κυκλωτικός , αυτός ο χορός που μας δένει ,αυτός ο ήχος που μιλάει στην ψυχή μας! Φέτος για πρώτη φορά ,δίπλα μου χόρεψε τον καριώτικο, το παιδί μου! Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα και ψυχή μου δύναμη ! Για όσους δεν το έχετε ζήσει να εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το μέρος…είναι η μουσική, το κρασί,οι άνθρωποι, οι φίλοι,η ανάγκη να βρεθούμε, να κοιταχτούμε και να πούμε…. 365 και σήμερα!»

 

Η Τζένη Μπότση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ικαρία μαζί με την κόρη της, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις και δημιουργώντας μαζί της ξεχωριστές οικογενειακές αναμνήσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
Ελένη Χατζίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονιδου
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
Σάκης Τανιμανίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του
Μάρα Ζαχαρέα - Τινα Μεσσαροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
Ελένη Ράντου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Ράντου: Ποζάρει με πουά μαγιό στις διακοπές της στη Λευκάδα
Κωστοπούλου: Φωτογραφίζει Τον Σύζυγό Της Με Τον Αδερφό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Τζέικ με τον αδερφό της
Χέιντεν Πανετιέρ
Celebrities & Gossip Νεα
Θλίψη στο Χόλιγουντ: Έφυγε από τη ζωή στα 36 της χρόνια η Χέιντεν Πανετιέρ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top