Με την κόρη της, Αλίκη, χόρεψε για πρώτη φορά Ικαριώτικο η Τζένη Μπότση, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που έζησαν μαζί ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Ικαρία.

Μαμά και κόρη βρέθηκαν στο Καρκινάγρι, όπου συμμετείχαν στο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού και γιόρτασαν τη μεγάλη ημέρα μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο μουσική, χορό και αγαπημένα πρόσωπα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή ημέρα, ανάμεσα στα οποία και στιγμιότυπα με την Αλίκη.

Για την Τζένη Μπότση, όμως, το γεγονός ότι η κόρη της χόρεψε για πρώτη φορά μαζί της τον καριώτικο είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Όπως αποκάλυψε η ίδια, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, ενώ ένιωσε μεγάλη συγκίνηση και δύναμη.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός περιέγραψε αναλυτικά όσα έζησαν στην Ικαρία και μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη στιγμή που μοιράστηκε με την κόρη της:

«15 Αυγούστου 2026. Ξυπνήσαμε στο Καρκιναγρι! Φτάσαμε στο σημείο 0! Εκεί που η ψυχή γεμίζει τόσο ώστε να αντέξει 365 μέρες .. μέχρι το επόμενο μαγικό ραντεβού. Προσκυνήσαμε , η Αλίκη κοινώνησε , και είπαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Μετά ήρθε ο ζωμός. Ξεκίνησε το φαγοπότι ! Το πανηγύρι είχε ήδη αρχίσει! 6.Ηρεμια, χαρά, ευγνωμοσύνη. Και αγάπη …. Αργά ή γρήγορα σε όλους εμφανίζεται ο Διόνυσος !

Αυτός ο χορός ο κυκλωτικός , αυτός ο χορός που μας δένει ,αυτός ο ήχος που μιλάει στην ψυχή μας! Φέτος για πρώτη φορά ,δίπλα μου χόρεψε τον καριώτικο, το παιδί μου! Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα και ψυχή μου δύναμη ! Για όσους δεν το έχετε ζήσει να εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το μέρος…είναι η μουσική, το κρασί,οι άνθρωποι, οι φίλοι,η ανάγκη να βρεθούμε, να κοιταχτούμε και να πούμε…. 365 και σήμερα!»

Η Τζένη Μπότση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ικαρία μαζί με την κόρη της, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις και δημιουργώντας μαζί της ξεχωριστές οικογενειακές αναμνήσεις.