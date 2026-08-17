H πρόγνωση του καιρού για σήμερα από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Τα μελτέμια υποχωρούν, η θερμοκρασία ανεβαίνει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός για τη μισή Ελλάδα, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα, στο «κίτρινο» βρίσκονται 20 περιοχές της χώρας σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η προειδοποίηση κινδύνου επιπέδου «3» αφορά περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Θράκης, αλλά και νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και του Ιονίου. Οι τοπικές και κρατικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Οι 20 περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα 17 Αυγούστου

Αττική Βοιωτία Εύβοια Φωκίδα Φθιώτιδα Αιτωλοακαρνανία Αργολίδα Κορινθία Ηλεία Αχαΐα Αρκαδία Λακωνία Μαγνησία Έβρος Ροδόπη Ζάκυνθος Κυκλάδες Δωδεκάνησα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Κρήτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ύπαιθρο και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια.

Στις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης

η χρήση υπαίθριων ψησταριών

το κάπνισμα μελισσών

και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Eπίσης ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199. Για περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας και ασθενέστερα μελτέμια

Η εβδομάδα ξεκινά με υποχώρηση των μελτεμιών και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Στα περισσότερα διαμερίσματα της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα δυτικά ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Τρίτη 18 Αυγούστου

Για αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου, προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια από το μεσημερι της Τρίτης και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.