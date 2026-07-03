Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν τα τηλεφωνήματα τις ώρες των επιθέσεων

«Σιγή ασυρμάτου» από ομάδες αντιεξουσιαστών που είναι στο «μικροσκόπιο»

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Σαρώνουν τα τηλεφωνήματα τις ώρες των επιθέσεων με γκαζάκια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη κάνουν σάρωση τηλεφώνων για να εντοπίσουν τους εμπρηστές των επιθέσεων με γκαζάκια.
  • Στο στόχαστρο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
  • Οι επαφές μεταξύ ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν μειωθεί σημαντικά μετά τις επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
  • Οι αρχές ζητούν στοιχεία από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για τις επικοινωνίες πριν και μετά τις επιθέσεις.
  • Η αναζήτηση βίντεο συνεχίζεται για να εντοπιστούν οι δράστες.


«Σάρωμα» των τηλεφώνων που ήταν στην περιοχή, τις επίμαχες ώρες των δολοφονικών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη , κάνουν οι αρχές. Έτσι προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα των εμπρηστών.

Παναγιώτης Νέστορας για δράστες: «Να τους έχει καλά ο Θεός»

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής, έχουν μπει άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. 

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, ραντεβού, συναντήσεις και επαφές έχουν μειωθεί, σχεδόν εκμηδενιστεί, μεταξύ ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου από την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις και ιδιαίτερα μετά και την άσχημη εξέλιξη που υπήρξε με τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε την ζωή της, όπως περιέγραφαν στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου που ασχολούνται με την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων. 

Συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να έχουν ζητήσει από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας «σάρωμα» των επικοινωνιών, πριν και μετά τις επιθέσεις, θέλοντας να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες. 

Όσον αφορά στα βίντεο, ο κύκλος ολοένα και μεγαλώνει με τις αρχές να αναζητούν έστω και ένα καρέ στο οποίο οι δράστες να μην είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους.

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