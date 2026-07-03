

«Σάρωμα» των τηλεφώνων που ήταν στην περιοχή, τις επίμαχες ώρες των δολοφονικών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη , κάνουν οι αρχές. Έτσι προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα των εμπρηστών.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής, έχουν μπει άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, ραντεβού, συναντήσεις και επαφές έχουν μειωθεί, σχεδόν εκμηδενιστεί, μεταξύ ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου από την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις και ιδιαίτερα μετά και την άσχημη εξέλιξη που υπήρξε με τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε την ζωή της, όπως περιέγραφαν στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου που ασχολούνται με την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να έχουν ζητήσει από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας «σάρωμα» των επικοινωνιών, πριν και μετά τις επιθέσεις, θέλοντας να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.

Όσον αφορά στα βίντεο, ο κύκλος ολοένα και μεγαλώνει με τις αρχές να αναζητούν έστω και ένα καρέ στο οποίο οι δράστες να μην είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους.