Ο πατέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης, που «έχασε» τη γυναίκα του στην επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τα λόγια του συγκλονίζουν, αφού όπως είπε συγχωρεί τους βομβιστές και λύγισε μιλώντας στην κάμερα, αφού πλέον η απώλεια της γυναίκας του είναι η δεύτερη μέσα σε λίγα χρόνια, μετά τον θάνατο της μικρής του κόρης.

«Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικιές του αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες. Εύχομαι αυτοί που το έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, όπως κάνει πάντα»», δήλωσε συγκινημένος.

Την ίδια ώρα, ζητά να συλληφθούν και να δικαστούν και περιμένει την κόρη του, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκαύματα, να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ώστε να μπορέσουν να κηδέψουν τη μητέρα της. «Μόλις βγει η κόρη μου, θα κάνουμε την κηδεία. Θέλω να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», είπε.

Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Γύρισαν στο σπίτι τους οι τραυματίες

Στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η επίθεση με τα γκαζάκια επέστρεψε ακόμη ένας τραυματίας. Περπατούσε βουρκωμένος στο κτίριο, που έχει μαυρίσει από τους καπνούς και τις φλόγες, και ευχαριστεί τον Θεό που κατάφερε να σωθεί.

«Νόμιζα ότι ήρθε η σειρά μου. Εδώ κατέβαινα τα σκαλιά για να σωθώ».

«Σαρώνουν» τηλεφωνικές επικοινωνίες τις επίμαχες ώρες των επιθέσεων

Την ίδια ώρα, οι αρχές κάνουν «σάρωμα» των τηλεφώνων που ήταν στην περιοχή, τις επίμαχες ώρες των δολοφονικών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, συναντήσεις και επαφές έχουν μειωθεί, σχεδόν εκμηδενιστεί, μεταξύ ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου από την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις και ιδιαίτερα μετά και τον θάνατος της Βάγιας Νέστορα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να έχουν ζητήσει από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας «σάρωμα» των επικοινωνιών, πριν και μετά τις επιθέσεις, θέλοντας να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες. Όσον αφορά στα βίντεο, ο κύκλος ολοένα και μεγαλώνει με τις αρχές να αναζητούν έστω και ένα καρέ στο οποίο οι δράστες να μην είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

