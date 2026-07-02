Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που παρουσίασε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αποτυπώνει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Στο βίντεο διακρίνεται μια εκτυφλωτική λάμψη να φωτίζει ολόκληρη την περιοχή στις 04:35 τα ξημερώματα, όταν εξερράγη ο εμπρηστικός μηχανισμός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, το υλικό έχει ήδη παραδοθεί στην Ελληνική Αστυνομία και αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας.

Συγκλονίζει ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα

Λίγες ώρες μετά την απώλεια της συζύγου του, ο Παναγιώτης Νέστορας μίλησε τόσο στην ΕΡΤ όσο και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η οικογένεια.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της κόρης τους, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από τη φωτιά, δήλωσε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»:

«Η κόρη μου έχει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και θα χρειαστεί λίγο παραπάνω θεραπεία. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, στο εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων.»

Περιγράφοντας μάλιστα στην ΕΡΤ όσα έγιναν μετά την έκρηξη, ο κ. Παναγιώτης Νέστορας είπε:

«Χτύπησε ο συναγερμός. Κατέβηκα κάτω, βλέπω πήρε φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ ήμουν στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει: "Τι γίνεται;". Μου λέει: "Το δικό μας το αυτοκίνητο, χτύπησε ο συναγερμός;". Λέω: "Στο δικό μας πήρε φωτιά. Θα πάω να πάρω τηλέφωνο". Πήγα να ψάξω να βρω τηλέφωνο. Και ξεκίνησε αυτή να κατεβεί κάτω, στην πυλωτή, για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση», είπε.

«Πρέπει να βρεθούν οι δράστες. Οπωσδήποτε πρέπει να βρεθούν για να δικαστούν. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει κάποιος ατιμώρητος», τόνισε στη συνέχεια ο σύζυγος της Βάγια Νέστορα και κατέληξε:

«Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος. Γιατί το γκαζάκι είναι σαν βόμβα, σαν σφαίρα».

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Πώς έγινε η τραγωδία

Όπως είπε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αστυνομικός ρεπόρτερ Αλέξανδρος Καλαφάτης, η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι μετά την έκρηξη η Βάγια Νέστορα με την κόρη της και τον σύζυγό της κατέβηκαν έντρομοι στην πυλωτή για να δουν τι είχε συμβεί.

Εκεί η 72χρονη εγκλωβίστηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα τα ρούχα της να πάρουν φωτιά και να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα γκαζάκια είχε προσαρμοστεί και μπουκάλι με βενζίνη, γεγονός που προκάλεσε άμεση εξάπλωση της φωτιάς και μετέτρεψε την πυλωτή σε παγίδα για τους ενοίκους που έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί.

Σε αυτό συνέβαλε επίσης ότι η πιλωτή είναι ιδιαίτερα στενή και με χαμηλό ταβάνι, ενώ φέρεται να υπήρχαν εκεί

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δράστες πραγματοποίησαν τρεις εμπρηστικές επιθέσεις μέσα σε μόλις 17 λεπτά.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 04:18 στην κατοικία του Ζήση Ιωακειμόβιτς, η δεύτερη στις 04:24 στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και η τρίτη στις 04:35 στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα.

«Ήταν κατά τις 4:30. Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος από κάτω. Κατέβηκα να δω. Μόλις άνοιξα την πόρτα πρόλαβα να δω το αυτοκίνητο που είχε παραδοθεί στις φλόγες. Φοβήθηκα να προχωρήσω πιο έξω και αμέσως γέμισε καπνό η οικοδομή. Από τη μια στιγμή στην άλλη ξυπνάς και λες "τι έγινε τώρα;". Μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι μέσα στους καπνούς και ακούς ανθρώπους να φωνάζουν», είπε στην εκπομπή ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος του πέμπτου ορόφου της πολυκατοικίας.

Ανάλογη ήταν και η μαρτυρία της ηλικιωμένης ενοίκου Ευθαλίας.

«Άκουσα ένα δυνατό μπαμ. Νόμιζα ότι έπεσε βόμβα στο σπίτι μου. Άνοιξα το παράθυρο και είδα καπνούς. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου όλη τη νύχτα», είπε

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Η Αντιτρομοκρατική εξετάζει ανθρωποκτονία

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι και στις τρεις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τύπος εμπρηστικού μηχανισμού, ενώ από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως οι δράστες κινούνταν με δύο δίκυκλα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο νεαροί φέρονται να τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο είχε ρόλο επιτηρητή («τσιλιαδόρου»).

Μετά τον θάνατο της 72χρονης, η Αντιτρομοκρατική αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο πίσω από την επιχειρησιακή ομάδα να βρίσκονται πρόσωπα που στρατολογούν νεαρούς για παρόμοιες επιθέσεις.

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμούν ότι οι φυσικοί αυτουργοί ενδέχεται να ανήκουν σε έναν ευρύτερο κύκλο περίπου 20 ατόμων, γνωστών στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις επεισοδίων και επιθέσεων με γκαζάκια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οργανωμένη καθοδήγηση πίσω από τις τρεις συντονισμένες επιθέσεις.