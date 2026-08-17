Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Μόντο Ντουπλάντις με 6,15 μ. και ρεκόρ αγώνων, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Γάλλο Μπατίστ Τιερί με 5,85 μ.

Ευρωπαϊκό Στίβου: Aσημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ/ Eurokinissi Aντώνης Νικολόπουλος

Η διοργάνωση έγινε στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ και ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε ξανά την παρουσία του στην κορυφή του ευρωπαϊκού επί κοντώ. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε έπειτα από νέα αναμέτρηση με τον Σουηδό Ολυμπιονίκη, όπως είχε συμβεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Ρώμης το 2024, όπου και τότε ο Καραλής είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

Ευρωπαϊκό Στίβου: Aσημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ/ Eurokinissi Aντώνης Νικολόπουλος

Για τον Ντουπλάντις αυτό ήταν το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, μετά το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το 2024 στη Ρώμη και το 2026 στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Καραλής μπήκε στον τελικό περνώντας με άνεση τα 5,55 μ. Στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 5,70 μ. και συνέχισε επιτυχημένα στα 5,85 μ. Η επόμενη δοκιμασία του ήταν στα 5,95 μ., ύψος που ξεπέρασε, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά θέση στα μετάλλια, καθώς ο Μπατίστ Τιερί δεν μπόρεσε να συνεχίσει ψηλότερα.

Ευρωπαϊκό Στίβου: Aσημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ/ Eurokinissi Aντώνης Νικολόπουλος

Από εκείνο το σημείο ο τελικός εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουπλάντις. Ο Σουηδός δοκίμασε επίσης στα 6 μ. και, όπως και ο Έλληνας πρωταθλητής, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να περάσει τον πήχη.

Οι δύο αθλητές άφησαν τα 6,05 μ. και μετέφεραν την αναμέτρηση στα 6,10 μ. Εκεί ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ ο Καραλής έφτασε πολύ κοντά, αλλά έριξε τον πήχη στο κατέβασμα με το στήθος.

Το ρεκόρ αγώνων και η μάχη μέχρι τα 6,20 μ.

Στα 6,15 μ. ο Ντουπλάντις πέρασε ξανά με την πρώτη, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων και «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση. Ο Καραλής δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε αυτό το ύψος και στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6,20 μ., επιχειρώντας την ανατροπή.

Η τελευταία αυτή επιλογή δεν απέδωσε, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να περάσει τα 6,20 μ. Έτσι, ο τελικός ολοκληρώθηκε με τον Καραλή στη δεύτερη θέση και τον Ντουπλάντις πρωταθλητή Ευρώπης.

Ευρωπαϊκό Στίβου: Aσημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ/ Eurokinissi Aντώνης Νικολόπουλος

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο, καθώς ο Καραλής κυνήγησε επίδοση υψηλότερη από το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου των 6,08 μ., χωρίς τελικά να την πετύχει στον αγώνα του Μπέρμιγχαμ.

Δεύτερο διαδοχικό ασημένιο για τον Καραλή

Ο Έλληνας επικοντιστής επανέλαβε τη δεύτερη θέση που είχε κατακτήσει και στην προηγούμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση ανοιχτού στίβου. Η σταθερότητά του σε μεγάλα ραντεβού και το άλμα στα 6,00 μ. επιβεβαιώνουν ότι παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος διεθνώς.

Ο τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες των προσπαθειών πάνω από τα έξι μέτρα, εκεί όπου ο Ντουπλάντις αποδείχθηκε ξανά πιο αποτελεσματικός. Ο Καραλής, πάντως, έκλεισε τον αγώνα με ένα ακόμη μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση για τον ελληνικό στίβο.