Η αντίστροφη μέτρηση για το Fly Athens έχει ξεκινήσει και ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, σε μια διοργάνωση που έχει τη δική του υπογραφή. Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο, Αθανασία Βογιάρη.

Χαμογελαστός, ευδιάθετος και πάντα ευγενικός, ο Manolo είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις και στην τηλεόραση ή τα social media. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο αγώνισμα με 6,17 μέτρα αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά κι ελπιδοφόρα πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού εδώ και χρόνια.

Η φιλία του Manolo με τον Μόντο Ντουπλάντις / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Να περιμένετε πολύ υψηλές πτήσεις

«Την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Fly Athens να περιμένετε πολύ υψηλές πτήσεις, όχι μόνο από μένα, αλλά και από όλους τους αθλητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να αγωνίζομαι στη χώρα μου. Συνήθως αγωνίζομαι στο εξωτερικό, οπότε το να είμαι εδώ στην Ελλάδα και να καταφέρνω να διοργανώνω ένα τέτοιο event είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Σίγουρα θέλω να κερδίσω και σίγουρα θέλω να πηδήξω υψηλά, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να περάσω καλά. Άμα περάσω καλά, είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να κάνω κάτι πάρα πολύ όμορφο», μας λέει με ένα χαμόγελο που φωτίζει το πρόσωπό του σε όλη τη συζήτησή μας.

Το να αγωνίζεται κανείς στην πατρίδα του μπορεί για κάποιους να σημαίνει πίεση. Για τον Εμμανουήλ Καραλή, όμως, σημαίνει περισσότερη ενέργεια. «Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι άνθρωπος του κόσμου και μου αρέσει να αγωνίζομαι μπροστά σε ανθρώπους που με αγαπάνε, μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Μου δίνει ένα επιπλέον boost και ένα επιπλέον κίνητρο για να καταφέρω να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω και να αγωνίζομαι στην Ελλάδα. Όπως είπα και προηγουμένως, την Κυριακή σίγουρα θα δείτε κάτι πάρα πολύ όμορφο».

Έτοιμος για «υψηλές πτήσεις» ο Εμμανουήλ Καραλής / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η στενή του φιλία με τον Μόντο Ντουπλάντις είναι γνωστή, εκείνο που δεν είναι (ακόμα) γνωστό είναι το πότε θα έρθει κι εκείνος για να λάβει μέρος στο Street Pole Vault Event του Manolo. «Τώρα παντρεύτηκε, οπότε όχι φέτος», μας απαντά γελώντας.

Και συνεχίζει: «Σίγουρα θα έρθει κάποια στιγμή. Μου το έχει πει. Θέλει κι αυτός να έρθει όταν το πρόγραμμά του είναι πιο χαλαρό. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές για διακοπές, τον έχω φιλοξενήσει, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει και να αγωνιστεί».

Την ώρα του αγώνα σίγουρα όποιος πηγαίνει να αγωνιστεί, θέλει να κερδίσει

Το επί κοντώ έχει ίσως μία από τις πιο δεμένες "παρέες" στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι κορυφαίοι αθλητές ανταγωνίζονται σκληρά, αλλά έξω από τον αγώνα οι σχέσεις τους είναι άκρως φιλικές. «Την ώρα του αγώνα σίγουρα όποιος πηγαίνει να αγωνιστεί, θέλει να κερδίσει. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εμείς που είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε πάνω από δέκα χρόνια έχουμε μια κοινή πορεία. Ό,τι γίνεται μέσα στο κορτ το αφήνουμε εκεί. Έξω είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, μια οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι έχω καταφέρει να κάνω όλες αυτές τις όμορφες φιλίες και όλους αυτούς τους φίλους που έρχονται και εδώ να αγωνιστούν μαζί μου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το να καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε στο υψηλότερο επίπεδο είναι κάτι ακόμα πιο όμορφο».

Manolo, Chris Nilsen και Thibaut Collet στη συνέντευξη Τύπου για το Fly Athens / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Κάθε άλμα στο επί κοντώ διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, τι περνά όμως από το μυαλό του κορυφαίου αθλητή μας όταν βρίσκεται στους αιθέρες; «Όλα είναι τόσο γρήγορα που συνήθως δεν σκέφτομαι τίποτα. Πριν περάσω τον πήχη, όμως, σκέφτομαι θετικά. Σκέφτομαι ότι έχω περάσει ήδη τον πήχη. Τις περισσότερες φορές που γίνεται αυτό, όλα γίνονται πολύ πιο smooth και εύκολα», λέει χωρίς πολλή σκέψη.

Κλείνοντας, του ζητήσαμε να φανταστεί το Fly Athens μακριά από την Ελλάδα. Η απάντηση ήρθε αυθόρμητα και με αρκετή δόση χιούμορ. «Εκτός Ελλάδος ε; Δεν το έχω σκεφτεί... Σε καμιά Disneyland ίσως! Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Θα το σκεφτώ... και όταν το σκεφτώ θα έρθω να σας πω».

Μέχρι τότε, ο προορισμός είναι γνωστός: το Καλλιμάρμαρο. Και αν κρίνουμε από τα λόγια του, αλλά και από το χαμόγελό του, ο στόχος είναι ένας. Να απολαύσει τη στιγμή παρέα με τους φίλους και συναθλητές του!

Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου