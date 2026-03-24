Εμμανουήλ Καραλής: «Ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου»

«Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα»

Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Ο Εμμανουήλ Καραλής, σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας και έκανε δηλώσεις κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γι' αυτή του την επιτυχία.

Καραλής: Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο αθλητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6,05 μ. στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με τρία μετάλλια.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ όμορφα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια. Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές, είναι πολύ σημαντικό».

Ενώ τόνισε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε διακοπές, για να αποβάλει την κούραση και το άγχος των προηγούμεων ημερών: «Θέλω να ηρεμήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να ξεκινήσω σ’ ένα μήνα από τώρα την προετοιμασία για την ανοιχτή σεζόν».

Όταν του ανακοινώθηκε ότι είναι ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατάφερε να αποκτήσει τρία μετάλλια σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής σχολίασε ότι: «Τώρα το διάβασα, σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο για τα νέα παιδιά».

Εμμανουήλ Καραλής: Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη

Ενώ για το εάν νιώθει βάρος για το μέλλον, έπειτα από τις επιτυχίες αυτές, σχολίασε ότι: «Δεν νιώθω βάρος, ξεκίνησα το άθλημα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

Όσον αφορά για τη στενή σχέση φιλίας που τον δένει με τον συναθλητή του, Άρμαντ Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής είπε ότι: «Είναι η αγάπη, χαίρομαι πραγματικά όταν ένας άλλος χαίρεται. Και το να έχω έναν φίλο που γράφει Ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είναι φίλος μου και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της Ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα. Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι ευγενής άμιλλα. Θέλουμε να βγάλουμε το αίσθημα ότι ο αθλητισμός έχει μονάχα θετικά πράγματα να προσφέρει. Να βάλουν οι γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό, έχει μόνο θετικά να προσφέρει. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται».

Ενώ για το εάν νιώθει ότι απειλούνται τα αποτελέσματά του από τον Ντουπλάντις και αν αυτό διαφοροποιεί τη σχέση τους, απάντησε ότι: «Όχι, είμαστε καλοί φίλοι, όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίζουμε. Ό,τι και να γίνει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε. Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια θα πάνε σ’ ένα ράφι, μένουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».

Τέλος, σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά τον αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής δήλωσε ότι: «Η μητέρα μου, ήταν εκεί μαζί με την αδελφή μου. Τους ευχαριστώ που με στηρίζουν αυτά τα χρόνια».

