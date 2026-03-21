Καραλής: Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Με 6,05μ. - Χρυσός με 6,25μ ο Ντουπλάντις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Αθλητικα
Εμμανουήλ Καραλής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με 6,05μ πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής!

Το 3ο του μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου κατέκτησε στο Τορούν της Πολωνίας ο Εμμανουήλ Καραλής. 

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6,05μ ανέβηκε στη 2η θέση του βάθρου και πλέον έχει δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. 

Το χρυσό κατέληξε για 4η φορά στον Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος πήδηξε στα 6,25μ ενώ το χάλκινο πήρε ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 6μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6,20μ και δύο φορές στα 6,25μ ενώ ο Μόντο Ντουπλάντις δεν έβαλε τον πήχη πιο ψηλά μετά την επικράτησή του. 

Συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή «για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την κατάκτηση από τον Έλληνα πρωταθλητή του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του: «Κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top