Νέα ένταση για τα Στενά του Ορμούζ - O Τραμπ απειλεί και το Ομάν

«Αν το Ομάν μπει στη μέση, θα το βομβαρδίσουμε»

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία AP
Τραμπ στο Fox News: Θα βομβαρδίσουμε ανελέητα το Ομάν αν μπει στη μέση για τα Στενά του Ορμούζ / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ομάν με στρατιωτική δράση αν παρέμβει στις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
  • Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News σχετικά με τις συνομιλίες Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ δήλωσε: "Αν το Ομάν μπει στη μέση, θα το βομβαρδίσουμε".
  • Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμη θαλάσσια οδός για τη διακίνηση ενέργειας παγκοσμίως.
  • Η ένταση αυξάνεται εν μέσω παρασκηνιακών διαβουλεύσεων για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Σε νέα, ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αποδέκτη το Ομάν, εν μέσω των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων για το Ιράν και τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ευθέως με στρατιωτική δράση σε περίπτωση που το Μουσκάτ «μπει στη μέση» των αμερικανικών προσπαθειών για συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η δήλωση έγινε όταν δημοσιογράφος του Fox News τον ρώτησε σχετικά με τις παράλληλες συνομιλίες Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια διακίνηση ενέργειας.

«Αν το Ομάν μπει στη μέση, θα το βομβαρδίσουμε»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Fox News και αναπαρήγαγαν διεθνή μέσα, ο δημοσιογράφος Τρέι Γινγκστ ρώτησε τον Τραμπ για τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το μέλλον του στρατηγικού περάσματος.

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήταν εξαιρετικά επιθετική, καθώς προειδοποίησε ότι εάν το Ομάν εμποδίσει τις αμερικανικές κινήσεις, οι ΗΠΑ θα το βομβαρδίσουν.

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