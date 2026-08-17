Δείτε βίντεο από το πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια της Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, δημοσιεύοντας τρυφερά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στο όμορφο Καστελλόριζο.

Η γνωστή fashion expert και παρουσιάστρια, συνόδευσε τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια με τη λεζάντα: «Το Manifestation λειτούργησε. Αυτό που κάποτε ονειρευτήκαμε, τώρα το γιορτάζουμε. 11 χρόνια γάμου σήμερα».

Η ανάρτηση της Ζενεβιέβ Μαζαρί

Πριν η ίδια γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, είχε διαγράψει μια σπουδαία και πολυετή πορεία στον χώρο της μόδας ως art director και stylist, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλους οίκους αλλά και κορυφαία περιοδικά.

Ο Βασίλης Καρύδης είναι ο... καπετάνιος στη ζωή της Ζενεβιέβ Μαζαρί /Φωτογραφίες Instagram

Η ευρεία αναγνώριση ήρθε το 2018 μέσα από το Greece's Next Top Model. Αρχικά συστήθηκε στο κοινό ως Art Director τηλεοπτικού προγράμματος, όπου ξεχώρισε αμέσως για τις αφοπλιστικές ατάκες, την εκρηκτική προσωπικότητα και την κριτική της καθοδήγηση στις δοκιμασίες. Η αμεσότητα κι ο αυθορμητισμός της την κατέστησαν γρήγορα μία από τις viral παρουσίες της μικρής οθόνης, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να περάσει στην κριτική επιτροπή της εκπομπής, σφραγίζοντας με την παρουσία της τις επόμενες σεζόν του σόου.

Στην προσωπική της ζωή, διατηρεί μια δημιουργική και σταθερή σχέση με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, ο οποίος είναι καταξιωμένος φωτογράφος και ιδρυτής του διεθνούς περιοδικού Dapper Dan. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη.

Στη νέα σεζόν του GNTM, η αγαπημένη μας Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει δυναμικά στον ρόλο της Creative Director.