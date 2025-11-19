Ζενεβιέβ Μαζαρί για την έφηβη κόρη της: « Υπάρχουν εβδομάδες που δε μιλάει»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για την εφηβεία της κόρης της, τα δύσκολα χρόνια των γονιών της αλλά και τη σχέση με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι με τον Βασίλη Καρύδη

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, υπάρχουν εβδομάδες και που δε μιλάει και όταν αποφασίζει μας αγκαλιάζει. Το ίδιο κάναμε και εμείς είναι φυσιολογικό. Με αγχώνει η εφηβεία, γιατί θέλω τα παιδιά μου να είναι καλά, δεν είναι εύκολα αυτά τα χρόνια. Τα καλά παιδιά γίνονται καλύτερα όταν την πατάνε, εγώ που ήμουν καλό παιδί από τις λακκούβες και τα πεσίματα έμαθα. 

Παλιότερη οικογενειακή εξόρμηση για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Παλιότερη οικογενειακή εξόρμηση για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πάντα από τα λάθη σου και τις στραβές γίνεσαι. Εγώ θέλω τα παιδιά μας να είναι ζωντανοί οργανισμοί και να πληγωθούνε. Δε γίνεται να μπεις στον ερωτικό κόσμο και να μη φας χυλόπιτα ή να μην τσαλακωθείς. Ξέρω πότε θα βγει η κόρη μου και γιατί θα αργήσει, τα λέμε όλα. Εγώ έβγαινα και οι γονείς μου δεν το ήξεραν, φεύγαμε από το παράθυρο με τον αδερφό μου», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του First Dates και creative director του GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Έτσι γιόρτασε τα 10 χρόνια γάμου με τον Βασίλη Καρύδη

«Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες μου, τα ήξερα όλα, αλλά έχω φάει και χαστούκι επειδή ανέβηκα σε μηχανή. Ήμουν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου. Όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι καλές πιστεύω πως είναι καλύτερα να χωρίζουν», είπε στη συνέχεια.  

«Με τον Βασίλη είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι και 20 χρόνια μαζί. Δε με ενδιέφερε τόσο πολύ το στεφάνι. Είμαστε τυχεροί που πάμε παράλληλα, δεν έχει πατήσει ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχουμε απομακρυνθεί. Ο Βασίλης θεωρεί πως η σούπερ δύναμη της αναγνωρισιμότητας είναι πως πλέον βρίσκουμε άνετα τραπέζι στα εστιατόρια», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

