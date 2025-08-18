Ζενεβιέβ Μαζαρί: Έτσι γιόρτασε τα 10 χρόνια γάμου με τον Βασίλη Καρύδη

Οι φωτογραφίες της από το Καστελόριζο!

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο σύζυγός της, Βασίλης Καρύδης, συμπλήρωσαν δέκα ολόκληρα χρόνια γάμου και το γιόρτασαν με τον πιο ονειρικό τρόπο: με ένα ταξίδι στο Καστελόριζο. Με τα δύο τους παιδιά και καλούς φίλους, το ζευγάρι έζησε υπέροχες οικογενειακές στιγμές, συνδυάζοντας διακοπές και μια ξεχωριστή γιορτή. 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η φωτογραφία με τον σύζυγό της στις διακοπές τους!

Η Ζενεβιέβ, όπως πάντα αυθόρμητη, μοιράστηκε με τους followers της στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι. Σε μια από αυτές, που τους δείχνει πάνω σε ένα καΐκι, έγραψε γεμάτη χαρά: «Η τέλεια μέρα!!! Γιορτάζοντας δέκα χρόνια γάμου».

Η ανάρτηση της Ζενεβιέβ Μαζαρί

Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η ιστορία αγάπης; Η παρουσιάστρια του First Dates είχε εξομολογηθεί παλαιότερα στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται και τη Ναταλία Γερμανού, ότι ο Βασίλης την είχε εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή που τον είδε. Όταν τον συνάντησε σε ένα στούντιο, κατεβαίνοντας τη σκάλα, σκέφτηκε: «Ποιος είναι αυτός; Είδα Jack Nicholson!». 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στην άκρη του Αιγαίου

Το πρώτο τους ραντεβού ήταν απλό, σε μια ταβέρνα, κι εκεί κατάλαβαν ότι έχουν πολλά κοινά: αγαπούν το καλό φαγητό και δε φοβούνται να είναι ο εαυτός τους. «Δε ντραπήκαμε να κάνουμε παπάρα στο πιάτο. Κι αυτό για μένα ήταν η αρχή μιας αληθινής σχέσης», είχε πει με χιούμορ η Ζενεβιέβ που σύντομα θα δούμε ξανά στο GNTM του Star

Δέκα χρόνια μετά, η σχέση τους παραμένει δυνατή και γεμάτη πάθος. Το ταξίδι στο Καστελόριζο ήταν απλά ένας ακόμα όμορφος σταθμός στην κοινή τους πορεία, γεμάτη τρυφερότητα κι όμορφες αναμνήσεις. 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο Βασίλης Καρύδης με τα παιδία τους

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο Βασίλης Καρύδης με τα παιδία τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency
