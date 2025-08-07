Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η φωτογραφία με τον σύζυγό της στις διακοπές τους!

Τις καλοκαιρινές τις διακοπές απολαμβάνει η Ζενεβιέβ Μαζαρί μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Μακρίδη και τα δυο τους παιδιά αυτές τις μέρες στο Καστελόριζο.

Η creative director κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του GNTM και από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Χθες δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές της με τον σύζυγό της, Βασίλη Μακρίδη, τα δύο τους παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη και τους αγαπημένους τους φίλους.

Μετά από τις αποδράσεις της η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα επιστρέψει και πάλι στα γυρίσματα του GNTM, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβριο.

Ζενεβιέβ Μαζαρί για το GNTM 6: «Θα πάθετε σοκ»

Τη Ζενεβιέβ Μαζαρί θα απολαύσουμε στο ανανεωμένο GNTM, που έρχεται τη νέα σεζόν στο Star. Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» η creative director είχε μιλήσει για τις μεγάλες αλλαγές που θα δούμε στον 6ο κύκλο, καθώς και για το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων.

«Πραγματικά, με αγαπάει το σύμπαν. Το ότι συμμετέχω σε αυτό το GNTM σημαίνει ότι κάποιος με αγαπάει πολύ. Τα παιδιά που έχουν έρθει είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει. Κοιταζόμαστε με την Ηλιάνα και είμαστε “ααα”. Σε αυτό το cast δεν υπάρχει παιδί για το οποίο δεν έχω φανταστεί ότι θα κάνει καριέρα στο modelling. Θέλω όσα παιδιά είναι εκεί να κάνουν καλά τα concepts. Είναι πολύ ωραία δομημένη η ομάδα. Θα πάθετε σοκ. Το επίπεδο είναι αλλού. Έριξαν αστέρια στο τραπέζι μας. Τι τους δώσανε οι γονείς τους; Τι ομορφιά είναι αυτή;», είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό στη Ναταλία Γερμανού.