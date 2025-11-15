Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι με τον Βασίλη Καρύδη

Το φιλί που αντάλλαξε το ζευγάρι στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας

15.11.25 , 14:06

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στην πόλη όπου οι ελεύθεροι ερωτεύονται και οι ερωτευμένοι ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης, ταξίδεψαν πρόσφατα η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο σύζυγός της, Βασίλης Καρύδη.

Το ζευγάρι έχει ανακαλύψει το μυστικό μιας μακροχρόνιας σχέσης και έχει καταφέρει να διατηρήσει το πάθος και τη σπίθα των πρώτων ετών, παρά το γεγονός ότι τον μοιράζονται τη ζωή τους εδώ και δύο δεκαετίες.



Οι δυο τους άφησαν για λίγο πίσω τις σκοτούρες της καθημερινότητας, πραγματοποιώντας μια ρομαντική απόδραση για δύο στο πανέμορφο και πάντα επίκαιρο Παρίσι, που έχει αρχίσει σιγά-σιγά να «φοράει» τα γιορτινά του.

Η οικοδέσποινα του First Dates και ο γνωστός φωτογράφος, που έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη, έζησαν μια ξεχωριστή και ολοκληρωμένη εμπειρία στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη και θα την αναπολούν επιστρέφοντας στην Αθήνα και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.



Σαν πρωταγωνιστές της σειράς Emily in Paris, περπάτησαν στα γραφικα -και βγαλμένα από άλλη εποχή- στενά, γεμάτα τουρίστες, επισκέφτηκαν διάσημα καφέ και απόλαυσαν τη μοναδική θέα του Πύργου του Άιφελ.





Στιγμές στο μετρό, αλλά και πιο ιδιαίτερες στιγμές, όπως ένα φιλί με φόντο έναν στολισμένο δρόμο του Παρισιού, μοιράστηκε η creative director του GNTM μέσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Θέλοντας να δείξει για άλλη μια φορά την αγάπη της προς τον σύζυγό της, συνόδευσε τα γλυκά αυτά στιγμιότυπα με μια κατακόκκινη καρδιά.

 

Η ανάρτηση της Ζενεβιέβ Μαζαρί

«Με τον άντρα μου είμαστε είκοσι χρόνια μαζί. Μου αρέσει να του κάνω σκηνές και να μου κάνει σκηνές. Ακόμα διεκδικούμε ο ένας τον άλλον. Συνεχίζουμε να βγαίνουμε ραντεβού, ακόμα και μεγαλώνοντας δύο παιδιά. Επιβάλλεται να βγαίνουμε ραντεβού. Αν έχω να δώσω μια συμβουλή στις γυναίκες, είναι να θυμούνται να είναι ερωτεύσιμες και να απαιτούν από τον σύντροφό τους να συνεχίσουν να υπάρχουν ως ζευγάρι», είχε δηλώσει η Ζενεβιέβ Μαζαρί για τη σχέση της με τον Βασίλη Καρύδα.

 

 

 

 

ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ


LIFESTYLE
Celebrities
