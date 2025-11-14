Εμμανουήλ Καραλής: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη σύντροφό του

«Θέλω να κάνω πολλά παιδιά, είμαι τυχερός που την έχω»

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ένας από τους πιο αγαπητούς και ταλαντούχους αθλητές του ελληνικού στίβου, βρέθηκε καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Σε μία συνέντευξη γεμάτη αλήθεια και συναίσθημα, ο Manolo μίλησε για την προσωπική του ζωή, τη σύντροφό του Αναστασία Μαγαλιού και τα όνειρά του για το μέλλον.

Η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί στην οικογένεια και τα προσωπικά του σχέδια, με τον αθλητή να αποκαλύπτει ότι η ιδέα της πατρότητας τον συγκινεί βαθιά. «Είμαι πολύ νέος ακόμα, αλλά θα γίνω χαζομπαμπάς και αυτό είναι σίγουρο», είπε χαμογελώντας. «Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να κάνω παιδιά και πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαστε καλά, υγιείς, κι εγώ και η σύντροφός μου, και όταν έρθει η ώρα…».

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια συνέχισε: «Θέλω τέσσερα παιδιά». Μια φράση που έκανε τον Νίκο Χατζηνικολάου να τον κοιτάξει με έκπληξη και θαυμασμό. Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ δεν δίστασε να μιλήσει για τον άνθρωπο που στέκεται σταθερά στο πλευρό του, την Αναστασία Μαγαλιού.

«Έχω μία σύντροφο που καταλαβαίνει πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνω. Είναι η κολλητή μου. Με εκείνη και τους γονείς μου μπορώ να αφεθώ, να είμαι ευάλωτος. Η Αναστασία κρατάει το “καράβι” της σχέσης μας. Είμαι τυχερός που την έχω».

Η Αναστασία Μαγαλιού έχει σπουδάσει Ψυχολογία και λατρεύει τα ταξίδια και τα σπορ. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και η ίδια με τον στίβο, γεγονός που την κάνει να κατανοεί ακόμα καλύτερα τις απαιτήσεις της καθημερινότητας ενός επαγγελματία αθλητή. Παρόλο που το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους, η Αναστασία έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς τρυφερές στιγμές τους στα social media, πάντα με διακριτικότητα.

Η στήριξή της στον Καραλή είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Βρέθηκε δίπλα του όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 με άλμα 5,90 μ., πανηγυρίζοντας από την κερκίδα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της καριέρας του. Το βλέμμα της περηφάνειας και συγκίνησης εκείνες τις στιγμές έκανε τον γύρο των social media.

Παρόλο που οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις είναι πολλές, οι δυο τους λατρεύουν να ταξιδεύουν, να εξερευνούν την Ελλάδα και να βρίσκουν χρόνο για μικρές αποδράσεις. Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη τους εποχή, όπου οι λίγες μέρες ξεκούρασης μετατρέπονται σε αναμνήσεις γεμάτες χαμόγελα και αγάπη.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, δείχνει πως βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του. Ερωτευμένος, ώριμος και γεμάτος όνειρα, δεν κρύβει πως η οικογένεια είναι ένα κεφάλαιο που τον αφορά πολύ.

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ
