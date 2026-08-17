Η Δανάη Μιλαχάκη απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα, με τη 2,5 ετών κόρη της να έχει γίνει η απόλυτη πρωταγωνίστρια της καθημερινότητάς της.

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, δείχνοντάς μας πώς περνά τον χρόνο της μαζί με τη μικρή Έλλη.

Μαμά και κόρη κάθισαν παρέα και άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη ζωγραφίζοντας, με τη Δανάη Μιχαλάκη να απαθανατίζει τις πιο γλυκές οικογενειακές τους στιγμές.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, την παράσταση έκλεψε αναμφισβήτητα η "ειδική" ζωγραφιά που της έκανε η μικρή Έλλη κατευθείαν πάνω στο χέρι της, αποδεικνύοντας πως το παιχνίδι και η δημιουργικότητα πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητά τους.

Συγκινημένη η Δανάη Μιχαλάκη με τη ζωγραφιά της κόρης της

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι του 2021 μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 υποδέχτηκαν στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της: «Όταν ήρθε η μικρή στον κόσμο, ήταν σαν να ήρθε και μία άλλη βερσιόν του εαυτού μου. Είναι μια τεράστια ευθύνη. Ξεχνάς οριακά ότι υπάρχεις και εσύ. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι λίγο έχω χαθεί και πρέπει να αρχίσω να φροντίζω και εμένα».

Μαμά και κόρη είναι αχώριστες!

Δεν είναι πάντα εύκολο να κρατάς τις ισορροπίες, γιατί οι απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι ασταμάτητες. Όμως, προσπαθώ συνειδητά να ξεκλέβω έστω και λίγο χρόνο για μένα, γιατί αν δεν είσαι εσύ καλά και γεμάτος, δεν μπορείς να προσφέρεις και στο παιδί σου.

Η μητρότητα σε εκπαιδεύει καθημερινά, σου μάθει να έχεις απίστευτη υπομονή και σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα αθώα μάτια του παιδιού σου, πράγμα που είναι το πιο όμορφο δώρο».