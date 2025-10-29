Δανάη Μιχαλάκη: «Λόγω του παιδιού δε μου τηλεφωνούσαν για δουλειές»

Η Δανάη Μιχαλάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τον ερχομό της κόρης της, καθώς και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα.

«Έβαλα 10 κιλά στην εγκυμοσύνη μου. Δεν προσπάθησα να τα χάσω, με τον θηλασμό έτρωγα ό,τι υπήρχε μπροστά μου. Γυμναστική έκανα πέντε μήνες μετά αφότου γέννησα», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Grand Hotel»

Και συνέχισε: «Έμαθα ότι είμαι έγκυος όταν είχα καθυστέρηση, κάπως μέσα μου το κατάλαβα. Δεν ήταν ο Γιώργος στην Αθήνα και του λέω δεν κάνω το τεστ μέχρι να έρθεις. Το θέλαμε πάρα πολύ».

«Στην αρχή είχα πολλούς εμετούς, έχασα πολλά γυρίσματα στην Παραλία, να είναι καλά η παραγωγή, έκανε υπομονή η παραγωγή, με βοήθησαν πάρα πολύ, μετά δούλευα κανονικότατα», τόνισε η ίδια για τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

«Ήθελα να κάνω κορίτσι, όχι ότι δεν θα ήμουν ευτυχισμένη, αν ήταν αγοράκι. Νιώθω ότι ίσως έχω μία καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Η Δανάη Μιχαλάκη μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου, μετά τη γέννηση της κόρης τους

Στη συνέχεια της τηλεοπτικής της συνέντευξης, η Δανάη Μιχαλάκη αποκάλυψε αν η γέννηση της κόρης της επηρέασε τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου, αλλά και τη δουλειά της.

«Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι, εγώ άθελά μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή. Ξαφνικά λες “τι έχει συμβεί τώρα”, χάνονται οι ισορροπίες. Επέλεξα να μείνω με τη μικρή για δύο χρόνια. Μου είχαν πει ότι με σκέφτηκαν για δουλειές, αλλά δεν μου τηλεφώνησαν λόγω του παιδιού. Δε με στεναχώρησε, αλλά πάρε με τηλέφωνο», κατέληξε η Δανάη Μιχαλάκη.