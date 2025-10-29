Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου

Πριν από λίγο καιρό, η Νατάσσα Μποφίλιου δέχτηκε τα πυρά του Μάνου Βουλαρίνου, ο οποίος σχολίασε αρνητικά μία φωτογραφία με μαγιό που είχε ανεβάσει στα social media.

Η επίμαχη φωτογραφία με μαγιό

Ο δημοσιογράφος είχε σχολιάσει κάτω από τη φωτογραφία της τραγουδίστριας: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Το σχόλιο του δημοσιογράφου



«Εγώ είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει. Είμαι περήφανη γιατί αυτό το 40χρονο σώμα με έφερε στο σήμερα ως εδώ. Νιώθω ευλογία ότι έχω το προνόμιο να είναι γερό και να με ακολουθεί στα όνειρά μου. Τα υπόλοιπα είναι αυτό που σας είπα. Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά», είχε πει στο παρελθόν στην εκπομπή Στούντιο 4.

Η ίδια, τοποθετήθηκε εκ νέου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star, απαντώντας ψύχραιμα σε ερώτηση για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς: «Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Έτσι και εκείνος».

Χαμογελαστη η Νατάσα Μποφίλιου απάντησε οn camera

Όσο για το πώς αντιμετωπίζει γενικότερα τα επικριτικά σχόλια, απάντησε με ηρεμία: «Όπως φαίνεται, καλά μια χαρά. Όλη η σκέψη είναι δεκτή.»

