Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»

«Μου έλεγε ''δε μου αξίζει να γίνω κάποια στιγμή viral στη ζωή μου;''»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μιλάει για τα σχόλια που είχε λάβει σχετικά με τον πατέρα της και τον τρόπο ζωής της/ Στούντιο 4
Η Νατάσσα Μποφίλιου απάντησε πρώτη φορά για το επίμαχο βίντεο με τον πατέρα της, το οποίο έγινε viral και δέχτηκε καταιγισμό σχολίων.

Για όσους δε γνωρίζουν πρόκειται για απόσπασμα που ανέβηκε στα social media και δείχνει την τραγουδίστρια μετά το τέλος της συναυλίας της να ποζάρει δίπλα σε αγαπημένους φίλους και καλλιτέχνες, όταν την διακόπτει ο πατέρας της μπαίνοντας μπροστά στο φακό. «Είσαι βλαμμένος; Φύγε μπαμπά» ακούγεται τότε να του λέει εκείνη.

Όπως δήλωσε η Νατάσσα Μποφίλιου στην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο Στούντιο 4, ο πατέρας της χάρηκε ιδιαίτερα που έγινε επιτέλους… viral, ενώ η ίδια στεναχωρήθηκε για τα σχόλια που γράφτηκαν για εκείνον.

«Ο μπαμπάς μου είναι ένας φοβερός τύπος, το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, τους γονείς μου τους εκτιμώ, τους λατρεύω και έχουμε μια σχέση πέρα της γονεϊκής. Έχουμε μια σχέση… δεν είναι μόνο οι γονείς μου. Είναι κολλητοί μου. Με τον μπαμπά μου κάνουμε διακοπές μαζί, έχουμε μια σχέση βαθιάς οικειότητας. Αν δει κάποιος αυτό το βίντεο και έχει τέτοια σχέση με τους γονείς του, γνωρίζει ότι είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους… Ήταν μια πράξη οικειότητας. Δεν τράβηξε το βίντεο κάποιος παπαράτσι, «έφυγε» από τα δικά μου social media, ήταν κάτι που ήταν χαριτωμένο. Είχαμε ήδη βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί» ανέφερε αρχικά η Νατάσσα Μποφίλιου.

μποφιλιου

«Το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει και με πλήγωσε βαθιά είναι αυτά που έχουν ειπωθεί για τον πατέρα μου. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν διστάζουν για το αφήγημα τους να σύρουν ακόμη και τη σχέση μιας κόρης με τον πατέρα της μέσα στη λάσπη. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Πήρα τηλέφωνο τον μπαμπά μου, πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν είχα δει το βίντεο, δεν ήξερα σε τι αναφέρεται. Η Νατάσα Γιάμαλη με ενημέρωσε. Τον πήρα και μου λέει “περνάω τέλεια”, γιατί θα πήγαινε για φαγητό. Πήγαινε στα σχόλια και απαντούσε: ''Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου συμπαραστέκεστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τα λόγια σας είναι βάλσαμο στην καρδιά μου''.

Δεν σκέφτηκε δευτερόλεπτο ότι είναι κακό. Στεναχωρήθηκε επειδή εγώ στεναχωρήθηκα που έφερα τον μπαμπά μου μέσα σε όλο αυτό. Εγώ εντάξει τα έχω ζήσει χειρότερα, ψέματα, fake news. Αισθάνθηκα ότι έφερα τον μπαμπά μου μέσα σε όλο αυτό, αλλά εντάξει είναι πολύ αλάνι, δεν τον νοιάζουν αυτά. Μου έλεγε ''δεν μου αξίζει να γίνω κάποια στιγμή viral στη ζωή μου;''. Με πλήγωσε βαθιά, το λέω ειλικρινά» συμπλήρωσε η ερμηνεύτρια.

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
