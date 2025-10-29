Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας με παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο

Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας άφησε για λίγο τα βασιλικά της καθήκοντα και συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Η 54χρονη μονάρχης εμφανίστηκε με στολή παραλλαγής και φούμο στο πρόσωπο σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης κοντά στο Άμστερνταμ.

Πήρε μέρος σε δύο διαφορετικές ασκήσεις μαζί με τη Βασιλική Στρατοχωροφυλακή, ενώ κατά τη διάρκεια προσομοίωσης μάχης συμμετείχε ενεργά στην παροχή πρώτων βοηθειών σε «τραυματία».

Queen Máxima took part in exercises of the Royal Netherlands Marechaussee (Military Police) in Harderwijk. https://t.co/exKXink1F6 pic.twitter.com/gN8npMYjKy — Klaas Meijer (@klaasm67) October 29, 2025

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό κέντρο του Χάρντερβικ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Έτος Εθελοντικής Θητείας». Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις εθνικής άμυνας.

Σημειώνεται ότι η 21χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε πρόσφατα τη δική της εκπαίδευση και έχει ήδη αποκτήσει βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, συνεχίζει τις σπουδές της στη Νομική στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ισορροπώντας ανάμεσα στο ακαδημαϊκό και το στρατιωτικό της καθήκον.