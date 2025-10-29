Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ

Η Nissan ανακοίνωσε την παρουσίαση ενός πρωτότυπου οχήματος, εξοπλισμένου με σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, στο φετινό Japan Mobility Show 2025. Το σύστημα, με όνομα «Ao-Solar Extender», έχει εγκατασταθεί στο Nissan Sakura, το πιο δημοφιλές EV στην Ιαπωνία.

Αναπτύχθηκε από τη Nissan και έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την ανάγκη για φόρτιση από το δίκτυο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση ενός EV. Η ομάδα που ανέπτυξε το σύστημα εκτιμά ότι μπορεί να παράγει αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψει έως και 3.000 χλμ. οδήγησης ετησίως.

Το Ao-Solar Extender, τοποθετείται στην οροφή και μπορεί να φορτίζει το όχημα τόσο κατά την οδήγηση όσο και όταν είναι σταθμευμένο. Το πάνελ επάνω στην οροφή αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια ακόμα και εν κινήσει, ενώ όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, ένα επιπλέον πάνελ επεκτείνεται, αυξάνοντας την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ και την ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα περίπου 500 Watt.

Το επεκτεινόμενο πάνελ επίσης προσφέρει σκιά, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και περιορίζοντας την ανάγκη για χρήση του κλιματισμού. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση και να ενσωματώνεται αρμονικά με τη συνολική εμφάνιση του Sakura.