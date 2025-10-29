Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ

Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ
Η Nissan ανακοίνωσε την παρουσίαση ενός πρωτότυπου οχήματος, εξοπλισμένου με σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, στο φετινό Japan Mobility Show 2025. Το σύστημα, με όνομα «Ao-Solar Extender», έχει εγκατασταθεί στο Nissan Sakura, το πιο δημοφιλές EV στην Ιαπωνία.

Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ

Αναπτύχθηκε από τη Nissan και έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την ανάγκη για φόρτιση από το δίκτυο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση ενός EV. Η ομάδα που ανέπτυξε το σύστημα εκτιμά ότι μπορεί να παράγει αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψει έως και 3.000 χλμ. οδήγησης ετησίως.

Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελΤο Ao-Solar Extender, τοποθετείται στην οροφή και μπορεί να φορτίζει το όχημα τόσο κατά την οδήγηση όσο και όταν είναι σταθμευμένο. Το πάνελ επάνω στην οροφή αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια ακόμα και εν κινήσει, ενώ όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, ένα επιπλέον πάνελ επεκτείνεται, αυξάνοντας την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ και την ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα περίπου 500 Watt.

Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ

Το επεκτεινόμενο πάνελ επίσης προσφέρει σκιά, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και περιορίζοντας την ανάγκη για χρήση του κλιματισμού. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση και να ενσωματώνεται αρμονικά με τη συνολική εμφάνιση του Sakura.

 

NISSAN
NISSAN SAKURA
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
AO-SOLAR EXTENDER
