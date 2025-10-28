Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»

Στην Πάτρα για τον φετινό μαραθώνιο Pink the city τον οποίο παρουσίασε για 9η χρονιά, βρέθηκε η Χριστίνα Λαμπίρη. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα του Happy Day, για την οικογένειά της και την κόρη της η οποία τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Πάτρα.

«Όταν γέννησε η Μαρίσσα (κορωνοϊός) δεν ήμουν κοντά της, ήρθα δέκα μέρες μετά γιατί έπρεπε να πάρω άδεια, τότε είχαμε τον κύριο Χαρδαλιά που μας έκανε τις καθημερινές ενημερώσεις και έψαχνα να βρω το τηλέφωνό του και έβγαινε άδεια για γιαγιά. Η γέννηση του Διονύση έγινε σε live μετάδοση τηλεφωνική. Με έπαιρνε ο Νίκος κάθε δέκα λεπτά», ανέφερε η Χριστίνα Λαμπίρη.

Για τον χρόνο που περνά με την οικογένεια της κόρης της, η Χριστίνα Λαμπίρη είπε: «Όταν έρχομαι στην Πάτρα μένω στο ξενοδοχείο, δεν μένω ποτέ στην κόρη μου. Είναι ο ιδιωτικός της χώρος. Πάω, τους απολαμβάνω μέχρι αργά και μετά ο καθένας στο σπίτι του. Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι. Και που συζητάνε τα παιδιά, εγώ πάω στο μπαλκόνι, δε θέλω να ακούω, ούτε να συμμετέχω».