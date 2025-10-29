Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»

Εξήγησε τον λόγο που δε δίνει συνεντεύξεις αυτό το διάστημα

Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Καινούργιου: «Διανύω μια ιδιαίτερη περίοδο. Όταν με το καλό... θα δώσω συνέντευξη στον Fipster»
Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε πρώτη φορά στη χθεσινή της εκπομπή ότι «διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της», εν μέσω της έντονης φημολογίας που υπάρχει τους τελευταίους μήνες ότι είναι έγκυος. Εξήγησε μάλιστα, τον λόγο που δε δίνει συνεντεύξεις αυτό το διάστημα, με αφορμή τον Fipster, που της έχει ζητήσει να του παραχωρήσει συνέντευξη. 

Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»

«Εμένα με καλεί από την πρώτη στιγμή… είναι τόσο καλό παιδί, που καταλαβαίνει. Εγώ έχω πει ότι τώρα που διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου, δε θέλω εγώ προσωπικά να δώσω πουθενά καμία συνέντευξη και να το εξηγήσω τι εννοώ με αυτό και το σεβάστηκε απόλυτα. Μου απάντησε: “το καταλαβαίνω, το σέβομαι”, όπως το έχουν σεβαστεί όλοι. Τι εννοώ: ότι ρε παιδί μου, όταν κάνεις μια καθημερινή εκπομπή, μιλάς πολύ, έχεις έκθεση και μετά σχολιάζεσαι και πολλά σχόλια μπορεί να σε στεναχωρήσουν κιόλας… να πάω να βρω και μια συνέντευξη, να σχολιαστώ επί 10 και μετά να κάνω κακό στον εαυτό μου και να στεναχωριέμαι και να επιβαρύνω την κατάστασή μου. Λέω όχι, δε θα το κάνω αυτό, οπότε τέλος», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

 

«Δε θα τη δώσω ακόμα. Του έχω πει όμως, όταν με το καλό…όλα καλά, θα σου δώσω μια συνέντευξη που σου χρωστάω», συμπλήρωσε. 

Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της

Η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση της εγκυμοσύνης της. Εκτός από τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τις αλλαγές στις στιλιστικές συνήθειες: τα σκουρόχρωμα ρούχα, τις φαρδιές γραμμές, τα άβαφα νύχια, τα παπούτσια χωρίς φιάπες, συχνά αφήνει να «αιωρείται» στον αέρα της εκπομπής ότι διανύει περίοδο εγκυμοσύνης. 

Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»

Για παράδειγμα, έχει παραδεχτεί στον τηλεοπτικό αέρα ότι της μυρίζουν οι νοστιμιές του Πέτρου Συρίγου, ότι πεινάει από νωρίς το πρωί, ότι έχει τον νου της συνέχεια στο φαγητό και πως ο σύντροφός της θυμίζει ότι πρέπει να προσέχει και της ετοιμάζει κάτι light για βραδινό…

Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της

Η Κατερίνα Καινούργιου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, τον περασμένο Μάιο.

Kατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής στο Παρίσι/ instagram

Kατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής στο Παρίσι/ instagram

Η ίδια έχει παραδεχτεί πως η σχέση τους ήταν σοβαρή σχεδόν από την αρχή και πως και οι δύο ήθελαν να δημιουργήσουν μαζί οικογένεια.

Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα»

«Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», ήταν τα λόγια της ΚatKen στη χθεσινή εκπομπή, βλέποντας δύο αδέρφια με στην παρέλαση με τη γαλανόλευκη σημαία. 

