Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα»

Τον χρόνο αντίστροφα μετρά η Κατερίνα Καινούργιου μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή τις εικόνες από τους μικρούς μαθητές της 28ης Οκτωβρίου μοιράστηκε δυνατά τις σκέψεις της για τους γονείς που καμαρώνουν τα παιδιά τους. Τόνισε πως ανυπομονεί να γίνει μητέρα για να καμαρώνει και το δικό της παιδί.

«Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», είπε η Κατερίνα Καινούργιου βλέποντας τα δύο αδέρφια με την γαλανόλευκη.

Στη συνέχεια, παρατηρώντας την κόρη του σεφ, Πέτρου Συρίγου, η οποία βρέθηκε στο πλατό της πίσω από τις κάμερες, η Κατερίνα Καινούργιου είπε:

«Συγνώμη, δε θέλω να τη δείξετε γιατί δεν θέλει ο Πέτρος αλλά εμένα τόση ώρα, έχει κλέψει το μάτι μου και την παράσταση η κόρη του Πέτρου, η οποία είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη. Πέτρο να σου ζήσει, είναι φανταστική, πολύ συγκινήθηκα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.