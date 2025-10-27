Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της

Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε το πρωί της Δευτέρας η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα, στον Alpha.

Η παρουσιάστρια μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με τα επόμενα βήματα στη σχέση της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία να προχωρήσουν σε σύμφωνο συμβίωσης.

Η αφορμή δόθηκε μέσα από τη συζήτηση για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον θεσμό του γάμου και το πώς αντιλαμβάνεται τη δέσμευση στις μέρες μας. Η Κατερίνα, παίρνοντας τον λόγο, προχώρησε σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση:

«Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ φαίνεται πως με τον Παναγιώτη έχουν βρει την ισορροπία που αναζητούσε.

Τον περασμένο Μάιο, αποκάλυψε πως ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση γάμου, ενώ συχνά τελευταία τον αποκαλεί «άντρα» της.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δε θα κάνει ανοιχτό γάμο.

Από την αρχή της σεζόν οι φήμες περί εγκυμοσύνης της παρουσιάστριας έχουν φουντώσει, με την ίδια να μην έχει μιλήσει ακόμα δημόσια γι' αυτό.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα από την εκπομπή της αφήνει υπονοούμενα. Το πιο πρόσφατο ξέσπασμά της αφορούσε τις φήμες αντικατάστασής της όταν θα πάει να γεννήσει.

«Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Όταν υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους που θα τους εξηγήσω. Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral, ότι “η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες”, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα», είχε πει χαρακτηριστικά.