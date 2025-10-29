Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz

Πέρασαν μαζί το διήμερο στην Αράχωβα

Μπορεί να κρατούν χαμηλό προφίλ, όμως ο έρωτάς τους δεν κρύβεται — και οι τελευταίες κοινές τους εμφανίσεις το αποδεικνύουν.

Το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz βρέθηκε στην Αράχωβα για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, απολαμβάνοντας τη φύση, τις βόλτες στο χωριό και cosy στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ταξίδι τους, ωστόσο, δεν ήταν τυχαίο, καθώς εκείνος επισκέπτεται συχνά την περιοχή, ενώ εκείνη δε θα μπορούσε να μην περάσει από εκεί για να τον στηρίξει.

Πολλοί τους είδαν από κοντά να κάνουν βόλτες στο κέντρο της Αράχωβας με μεγάλη παρέα.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι τον τελευταίο καιρό και δείχνουν να είναι πιο κοντά από ποτέ, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μένουν συχνά ο ένας στο σπίτι του άλλου και απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί.

Εκείνη είναι πασίγνωστη τραγουδίστρια κι εκείνος πασίγνωστο μοντέλο, παρουσιαστής και επιχειρηματίας.

