Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου

H Δανάη Μιχαλάκη γιόρτασε την τέταρτη επέτειο γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Αντί να δημοσιεύσει ένα κοινό ενσταντανέ με τον σύζυγό της, επέλεξε να μοιραστεί με τους followers μια άλλη, βαθιά συναισθηματική φωτογραφία.

Στην ανάρτησή της, πρωταγωνιστούν οι γονείς της, σε μια τρυφερή στιγμή, αγκαλιασμένοι να βλέπουν μαζί το ηλιοβασίλεμα. Με αυτήν την επιλογή, η «Δρόσω» από τις Άγριες Μέλισσες, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αληθινή αγάπη και την ουσία των σχέσεων, εξηγώντας τη σημασία της φωτογραφίας και τα συναισθήματα που της προκαλεί.

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου, ανέβασα αυτή τη φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Δανάης Μιχαλάκη

Η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός τονίζει πως αυτό το παράδειγμα των γονιών της αποτελεί τον προσωπικό της στόχο και τον λόγο που αγωνίζεται καθημερινά να χτίσει μια σχέση γεμάτη ουσία με τον σύζυγό της. Ο πατέρας της Δανάης Μιχαλάκη είναι ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Μιχαλάκης, ενώ η βρετανικής υπηκοότητας μητέρα της Σούζαν, υπήρξε χορεύτρια.

Η Δανάη Μιχαλάκη ανάμεσα στους γονείς της Σούζαν & Γιώργο Μιχαλάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Δανάη Μιχαλάκη κι ο Γιώργος Παπαγεωργίου παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 7 Αυγούστου 2021 στη Σύρο.

Ο γάμος τους έγινε στην έπαυλη Τσιροπίνα στην περιοχή Ποσειδωνία, ενώ η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν και τα γενέθλια της ηθοποιού. Η τελετή ήταν λιτή και ρομαντική, με καλεσμένους μόνο στενούς φίλους και συγγενείς.