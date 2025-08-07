Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου

Η διαφορετική φωτογραφία που πόσταρε

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 22:47 «Εκείνη την περίοδο δεχόμουν μόνιμα απειλές για τη ζωή μου»
07.08.25 , 22:29 Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της
07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
07.08.25 , 21:59 Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!
07.08.25 , 21:33 Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
07.08.25 , 21:21 Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου
07.08.25 , 20:52 Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα
07.08.25 , 20:52 Μαρία Κορινθίου: Το τρυφερό στόρι αφιερωμένο στον νέο της σύντροφο!
07.08.25 , 20:48 Νέα Στύρα: Η αυτοψία δεν έδειξε πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
07.08.25 , 19:23 Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»
07.08.25 , 19:10 Έρχονται τα πρώτα αναδρομικά σε 70.000 απόστρατους
07.08.25 , 19:10 Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Δανάης Μιχαλάκη στην εκπομπή Πάμε Δανάη!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Δανάη Μιχαλάκη γιόρτασε την τέταρτη επέτειο γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Αντί να δημοσιεύσει ένα κοινό ενσταντανέ με τον σύζυγό της, επέλεξε να μοιραστεί με τους followers μια άλλη, βαθιά συναισθηματική φωτογραφία. 

Δανάη Μιχαλάκη: Φωτογράφισε τον Γιώργο Παπαγεωργίου με την κορούλα τους!

Στην ανάρτησή της, πρωταγωνιστούν οι γονείς της, σε μια τρυφερή στιγμή, αγκαλιασμένοι να βλέπουν μαζί το ηλιοβασίλεμα. Με αυτήν την επιλογή, η «Δρόσω» από τις Άγριες Μέλισσες, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αληθινή αγάπη και την ουσία των σχέσεων, εξηγώντας τη σημασία της φωτογραφίας και τα συναισθήματα που της προκαλεί. 

Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου, ανέβασα αυτή τη φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι», έγραψε χαρακτηριστικά. 

Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: To album των διακοπών τους

Η ανάρτηση της Δανάης Μιχαλάκη

Η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός τονίζει πως αυτό το παράδειγμα των γονιών της αποτελεί τον προσωπικό της στόχο και τον λόγο που αγωνίζεται καθημερινά να χτίσει μια σχέση γεμάτη ουσία με τον σύζυγό της. Ο πατέρας της Δανάης Μιχαλάκη είναι ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Μιχαλάκης, ενώ η βρετανικής υπηκοότητας μητέρα της Σούζαν, υπήρξε χορεύτρια.

Η Δανάη Μιχαλάκη ανάμεσα στους γονείς της Σούζαν & Γιώργο Μιχαλάκη

Η Δανάη Μιχαλάκη ανάμεσα στους γονείς της Σούζαν & Γιώργο Μιχαλάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Δανάη Μιχαλάκη κι ο Γιώργος Παπαγεωργίου παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 7 Αυγούστου 2021 στη Σύρο.

Μιχαλάκη - Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Ολλανδία με την 1,5 έτους κόρη τους

Ο γάμος τους έγινε στην έπαυλη Τσιροπίνα στην περιοχή Ποσειδωνία, ενώ η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν και τα γενέθλια της ηθοποιού. Η τελετή ήταν λιτή και ρομαντική, με καλεσμένους μόνο στενούς φίλους και συγγενείς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top