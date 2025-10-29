Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα

Η Μπέσσυ Αργυράκη άνοιξε το σπίτι της στη Γλυφάδα και μας ξενάγησε στο σαλόνι, την τραπεζαρία και την …. ντουλάπα της, αποκαλύπτοντας αγαπημένες συνήθειες της καθημερινότητάς της.

Μπαίνοντας στο σπίτι της δημοφιλούς τραγουδίστριας θα δει κανείς ένα έπιπλο σε λευκό χρώμα, πάνω στο οποίο βρίσκονται οι τιμητικές μουσικές της βραβεύσεις. Στον τοίχο ακριβώς από πάνω έχει κρεμάσει το πορτρέτο της και οικογενειακές φωτογραφίες.

Στο ράφι κάτω από το έπιπλο… θα δει κανείς τα αμέτρητα καπέλα που έχει για τις εξόδους της.

«Δεν ήξερα πού να τα βάλω, έτσι ώστε να τα έχω εύκολα την ώρα που θα φεύγω. Είμαι Κριός και είμαι ακατάστατη, παιδιά, θα το πω αυτό», παραδέχτηκε η ίδια στο Happy Day.

Το σαλόνι αποτελείται από έναν γωνιακό καναπέ σε βαθύ κόκκινο χρώμα. Στη μέση βρίσκεται το τζάκι και στο πλάι ένα vintage σύνθετο, στο οποίο η Μπέσσυ Αργυράκη έχει τοποθετήσει αντικείμενα από ταξίδια της στο εξωτερικό.

«Αυτά τα έχω 30 χρόνια. Είχα πιο πολλά, αλλά κάποια στιγμή τα έβγαλα κι είπα να βοηθήσω λίγο τη γυναίκα που κάνει το σπίτι να μην έχει πολλά», εξήγησε.

Στο σαλόνι της υπάρχει ένας ακόμη καναπές σε καφέ χρώμα, αλλά κι ένα πιάνο, στο οποίο παίζουν φίλοι τους όταν την επισκέπτονται.

H Μπέσσυ Αργυράκη έχει ανανεωμένη εμφάνιση κι όπως αποκάλυψε έχει χάσει 7 κιλά. «Το ελάττωμά μου είναι ότι και στο παρελθόν με ανορθόδοξους τρόπους είχα χάσει κιλά. Τα ξαναπήρα μετά, τα ξανάχασα και η κόρη μου έχει αυτό το θέμα με τα κιλά. Τώρα είναι σε δίαιτα κι έχει αρχίσει και χάνει και χαιρόμαστε πολύ. Έχει χάσει 10 προς το παρόν. Είμαστε σε μια φάση που παρακολουθούμε και τις εξετάσεις μας. Πρώτα απ' όλα είναι για την υγεία μας κι ύστερα και για την γκαρνταρόμπα μας. Τώρα που έχω χάσει αυτά τα κιλά, ξέρεις τι ρούχα έχω βρει στην ντουλάπα που δεν μου κάνανε», αποκάλυψε.

Η γκαρνταρόμπα της Μπέσσυς Αργυράκη αποτελείται από πολλά λαμπερά σύνολα με παγέτες και ρούχα με κεντήματα, ειδικά για βραδινές εμφανίσεις. «Αυτό θα το βάλω τα Χριστούγεννα, ήταν από το Dancing with the Stars, αλλά τώρα μου μπαίνει!».

Η τραπεζαρία είναι ο χώρος που συναντιέται η οικογένεια. «Το έχουμε πολύ ιερή στιγμή το να είμαστε μαζεμένοι στο τραπέζι όλη η οικογένεια και το παλεύουμε να γίνεται όσο πιο πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα μπορεί να γίνει», είπε η τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας πως η ίδια δε μαγειρεύει.

«Πονεμένη η ιστορία η μαγειρική, γιατί δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω και γιατί το θεωρώ χαμένο χρόνο να μαγειρεύω εγώ, όταν τα φαγητά μετά δεν τρώγονται. Όταν έχεις τον άντρα σου που μαγειρεύει καταπληκτικά και τον γιο σου, δεν έχει νόημα», είπε.

Αποκάλυψε μάλιστα, πως τον πρώτο καιρό που ήταν ζευγάρι με τον άντρα της, της είπε να φτιάξει πατάτες τηγανιτές με αυγά κι εκείνη τα έριξε όλα μαζί μέσα στο τηγάνι την ίδια στιγμή.

«Δεν έβαλα πρώτα τις πατάτες και μετά τα αυγά ας πούμε. Τα έβαλα όλα μαζί μέσα. Έπρεπε να με είχε χωρίσει από τότε», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε πως ο σύζυγός της της τηλεφωνεί και τη ρωτά τι ώρα θα επιστρέψει στο σπίτι για να είναι ζεστό το φαγητό.

Μπέσσυ Αργυράκη- Εβελίνα Νικόλιζα- Λευτέρης Νικόλιζας σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μπέσσυ Αργυράκη είναι παντρεμένη με τον γιατρό Λευτέρη Νικόλιζα από το 1984 κι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Άγγελο που είναι σεφ και την Εβελίνα Νικόλιζα, γνωστή youtuber και παρουσιάστρια. Η τραγουδίστρια εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος τα τελευταία χρόνια, όπως ήταν ο πατέρας και η αδελφή της.

