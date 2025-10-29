(Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων

Το νέο έργο του Νίκου Φυτά, (Love me) Tinder, κάνει πρεμιέρα στο Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 21:00. Πρόκειται για μια δίγλωσση, πολυφωνική performance γύρω από τον έρωτα και τη «σύνδεση» στην εποχή των αλγορίθμων, εκεί όπου η επιθυμία συναντά τα δεδομένα και κάθε εξομολόγηση μετατρέπεται σε «ειδοποίηση».

Ελληνικά και αγγλικά διασταυρώνονται με θέατρο, χορό, τραγούδι, performance, live-looping, προβολές, data leaks και ηχητικά layers, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο ηλεκτρική εξομολόγηση παρά θεατρική παράσταση. Από το σούρουπο ως την αυγή, πέντε χαρακτήρες συναντιούνται στο σπίτι μιας meta-pop star. Το ποτό ρέει, οι μάσκες πέφτουν και τα συστήματα πεποιθήσεων συγκρούονται καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται, καταρρέουν και ξαναχτίζονται.

Περισσότερο από μια ιστορία για το dating ή τα social media, το (Love me) Tinder ερευνά πώς ο λόγος, η επιθυμία και η τεχνολογία μεταμορφώνουν τη σύγχρονη εμπειρία.

Η παράσταση αποτελεί τον πυρήνα του φετινού δραματουργικού σχεδιασμού του NO, μιας σεζόν που επιδιώκει να αιτιολογήσει γιατί το αγγλόφωνο θέατρο ανήκει στην Αθήνα, γιατί η ίδια η πόλη είναι πολύγλωσση, αντιφατική και απρόβλεπτη, όπως και ο έρωτας.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

«Το (Love me) Tinder προσεγγίζει τον έρωτα ως ένα ζωντανό σύστημα. Η σκηνή χαρτογραφείται ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, όπου η γλώσσα, ο ήχος και το σώμα συνυπάρχουν.

Κάθε παράσταση είναι ένα εργαστήριο ζωντανής γραφής: το υλικό ανακυκλώνεται, μετασχηματίζεται και ξαναγράφεται μπροστά στα μάτια του κοινού. Με ενδιαφέρει πώς η γλώσσα αλλοιώνεται μέσα από τα social media και τα chatbots, πώς η μνήμη επιμένει σαν screenshot και η επιθυμία αντιστέκεται στην καταμέτρηση. Αν ένα ρίγος ή μια σιωπή φτάσει στο κοινό, το πείραμα έχει πετύχει». - Νίκος Φυτάς



Ταυτότητα Παράστασης:

Είδος: Σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων με τραγικές αποχρώσεις

Γλώσσα: Πολύγλωσση (Ελληνικά/Αγγλικά με υπότιτλους)

Μουσική: Ζωντανή μουσική και τραγούδι

Συντελεστές Παράστασης

Σύλληψη-Κείμενο-Σκηνοθεσία: Νίκος Φυτάς

Σκηνογραφία: Δημήτρης Ζαμπόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Νάλια Ζήκου

Χορογραφίες: Ελευθερία Αγαπάκη

Επιμέλεια Φωτισμών: Ίων Σοφικίτης

Κατασκευές: Κίμων Σοφικίτης

Κοστούμια - Video Projections – Φωτογραφίες: Νίκος Φυτάς

Παίζουν: Τζίνα Σταυρουλάκη, Μαριλένα Καβάζη, Τερέζα Βροντίση, Γιάννης Οιχαλιώτης, Νάσος Τόλιας

Credits

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημ/νιες παραστάσεων:

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Διάρκεια: 90’

Τιμή Εισιτηρίου: 15€

Προπώληση: more.com

Ειδική Προσφορά: 20 εισιτήρια στα 5€, διαθέσιμα στο ταμείο έως τις 20.00

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

