(Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων

«Μπορεί ο έρωτας να επιβιώσει όταν το μόνο που κάνουμε είναι swipe;»

Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
(Love me) Tinder
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο έργο του Νίκου Φυτά, (Love me) Tinder, κάνει πρεμιέρα στο Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 21:00. Πρόκειται για μια δίγλωσση, πολυφωνική performance γύρω από τον έρωτα και τη «σύνδεση» στην εποχή των αλγορίθμων, εκεί όπου η επιθυμία συναντά τα δεδομένα και κάθε εξομολόγηση μετατρέπεται σε «ειδοποίηση». 

Vaginahood: Μια παράσταση γι’ αυτά που λένε οι γυναίκες μεταξύ τους

Ελληνικά και αγγλικά διασταυρώνονται με θέατρο, χορό, τραγούδι, performance, live-looping, προβολές, data leaks και ηχητικά layers, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο ηλεκτρική εξομολόγηση παρά θεατρική παράσταση. Από το σούρουπο ως την αυγή, πέντε χαρακτήρες συναντιούνται στο σπίτι μιας meta-pop star. Το ποτό ρέει, οι μάσκες πέφτουν και τα συστήματα πεποιθήσεων συγκρούονται καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται, καταρρέουν και ξαναχτίζονται.

Περισσότερο από μια ιστορία για το dating ή τα social media, το (Love me) Tinder ερευνά πώς ο λόγος, η επιθυμία και η τεχνολογία μεταμορφώνουν τη σύγχρονη εμπειρία.

(Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων

Η παράσταση αποτελεί τον πυρήνα του φετινού δραματουργικού σχεδιασμού του NO, μιας σεζόν που επιδιώκει να αιτιολογήσει γιατί το αγγλόφωνο θέατρο ανήκει στην Αθήνα, γιατί η ίδια η πόλη είναι πολύγλωσση, αντιφατική και απρόβλεπτη, όπως και ο έρωτας.

Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου

Σημείωμα Σκηνοθέτη

«Το (Love me) Tinder προσεγγίζει τον έρωτα ως ένα ζωντανό σύστημα. Η σκηνή χαρτογραφείται ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, όπου η γλώσσα, ο ήχος και το σώμα συνυπάρχουν. 

Κάθε παράσταση είναι ένα εργαστήριο ζωντανής γραφής: το υλικό ανακυκλώνεται, μετασχηματίζεται και ξαναγράφεται μπροστά στα μάτια του κοινού. Με ενδιαφέρει πώς η γλώσσα αλλοιώνεται μέσα από τα social media και τα chatbots, πώς η μνήμη επιμένει σαν screenshot και η επιθυμία αντιστέκεται στην καταμέτρηση. Αν ένα ρίγος ή μια σιωπή φτάσει στο κοινό, το πείραμα έχει πετύχει». - Νίκος Φυτάς


Ταυτότητα Παράστασης:
Είδος: Σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων με τραγικές αποχρώσεις
Γλώσσα: Πολύγλωσση (Ελληνικά/Αγγλικά με υπότιτλους)
Μουσική: Ζωντανή μουσική και τραγούδι 

(Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων

Συντελεστές Παράστασης
Σύλληψη-Κείμενο-Σκηνοθεσία: Νίκος Φυτάς
Σκηνογραφία: Δημήτρης Ζαμπόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Νάλια Ζήκου
Χορογραφίες: Ελευθερία Αγαπάκη
Επιμέλεια Φωτισμών: Ίων Σοφικίτης
Κατασκευές: Κίμων Σοφικίτης
Κοστούμια - Video Projections – Φωτογραφίες: Νίκος Φυτάς

Παίζουν: Τζίνα Σταυρουλάκη, Μαριλένα Καβάζη, Τερέζα Βροντίση, Γιάννης Οιχαλιώτης, Νάσος Τόλιας

Credits
Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημ/νιες παραστάσεων:
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00
Διάρκεια: 90’ 

Τιμή Εισιτηρίου: 15€
Προπώληση:  more.com
Ειδική Προσφορά: 20 εισιτήρια στα 5€, διαθέσιμα στο ταμείο έως τις 20.00

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
(απέναντι από το Δημαρχείο)
Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram 
 

Διαβάστε περισσότερα:
THEATRE OF THE NO
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
