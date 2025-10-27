Vaginahood: Μια παράσταση γι’ αυτά που λένε οι γυναίκες μεταξύ τους

Πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου

Vaginahood: Πρεμιέρα 3 Νοεμβρίου!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Vaginahood είναι ένα θρυλικό μπαρ στην Εθνική Οδό. Ο μύθος λέει πως κάποτε μια γυναίκα το έσκασε τη μέρα του γάμου της, πέταξε την ανθοδέσμη της στα ράσα του παπά, άφησε το τούλι της να στροβιλίζεται στον αέρα, περπάτησε πολλές ώρες κρατώντας τις γόβες της στο χέρι κι αποφάσισε να φτιάξει ένα μαγαζί σε ένα ξεχασμένο βαγόνι τρένου, όπου θα χορεύει και θα γελάει με τις φίλες της. Ένα μαγαζί που χωράει τις ιστορίες όλων των ανθρώπων, χωρίς ταμπέλες και «πρέπει».

Μια παράσταση για τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για την ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία. Μια παράσταση όπου η συγκίνηση εναλλάσσεται με το χιούμορ, η ένταση με την απλότητα και η εξομολόγηση με τη γιορτή. Πέντε γυναίκες ενδύονται τους ρόλους που μας κληροδότησε η πατριαρχία, καθώς κι εκείνες τις στιγμές που τους αρνηθήκαμε, «βουτώντας» σε σώματα που έχουν πληγωθεί αλλά διεκδικούν χαρά και ελευθερία.

Μια παράσταση γι’ αυτά που λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας αλλά τελικά θέλουμε να ακούσει όλος ο κόσμος.

Συντελεστές

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθεσία: Αβραάμ Γκουτζελούδης

Βοηθος σκηνοθέτη: Βικτώρια Σαρτέρη Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφία / Video: Διονύσης Κούτσης

Hair stylist: Θεόδωρος Μπουρνέλης

Make-up: Γεωργία Φίλιππα Γραφιστική επιμέλεια: Βασιλική Μπαλαμούτσου

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social media: Social Wave Ath

Παραγωγή – Εκτέλεση παραγωγής: ZEDOR O.E.

Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης

Η εικαστικός Γεωργία Λαλέ έχει επιμεληθεί το βίντεο- αφιέρωμα στα θύματα γυναικοκτονίας

Χορηγοί: Libelloula

Πληροφορίες Παράστασης

Χώρος: Doors Live Art Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι (εντός εμπορικού κέντρου)

Το Doors, το μπαρ-θρύλος της αθηναϊκής διασκέδασης, ξανανοίγει τις πόρτες του, 12 χρόνια μετά, ακριβώς στο ίδιο μέρος στο Κολωνάκι απ’ όπου ξεκίνησε! Με ανανεωμένη αισθητική και ένα concept που σε ταξιδεύει από την πρώτη στιγμή, το Doors επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, έτοιμο να απογειώσει τις νύχτες σου με live μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και DJ sets με την υπογραφή του maestro DJ Andre.

Έναρξη: 3/11, κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Μετά την παράσταση της Δευτέρας ακολουθεί η μουσική παράσταση «Τ’ Αντρικά» με την Άρτεμη Ματαφιά και την ορχήστρα της.

Μετά την παράσταση της Τρίτης, το live αναλαμβάνουν guest τραγουδιστές με τις ορχήστρες τους: · Τρίτη 4/11/2025 Ευσταθία · Τρίτη 11/11/2025 Ευρυδίκη · Τρίτη 18/11/2025 Τζώρτζια Κεφαλά-Μπλέ · Τρίτη 25/11/2025 Νίνα Λοτσάρη · Τρίτη 2/12/2025 Κέλλυ Κελεκίδου · Τρίτη 9/12/2025 Σπύρος Γραμμένος · Τρίτη 16/12/2025 Disco night featuring Rainbow Mermaids · Τρίτη 23/12/2025 Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Μέρος των εσόδων των live διατίθεται σε οργανώσεις προστασίας γυναικών.

Εισιτήρια Γενική είσοδος: 35€ καθήμενοι VIP 28€ καθήμενοι 18€ μπαρ

Ελάχιστη κατανάλωση ποτού: 10€ (Δευτέρα) 15€ (Τρίτη)

Σόφη Ζαννίνου

Άννα Κουρουπού

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Ζέτα Δούκα

Δώρα Χρυσικού

