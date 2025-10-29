Κατερίνα Καραβάτου: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1

Η επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

Η Κατερίνα Καραβάτου συνεχίζει να αποτελεί βασικό «χαρτί» του ΑΝΤ1, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας του με την αγαπημένη παρουσιάστρια.

Η ανακοίνωση επισημαίνει τον επαγγελματισμό, το ταλέντο και την αμεσότητα της Καραβάτου, καθώς και τη σημασία της για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του καναλιού.

Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1»

Και επίσημα στον ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου

Και επίσημα στον ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ΑΝΤ1 αναφέρεται: «Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.»

Πασίγνωστη παρουσιάστρια επιστρέφει τον Φεβρουάριο με νέα εκπομπή!

Παράλληλα, η δημοσιογράφος Λίλη Πυράκη αποκάλυψε στον «αέρα» του Breakfast@star ότι, παρόλο που η συγκεκριμένη πληροφορία δεν αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Κατερίνα Καραβάτου αναμένεται να εμφανιστεί στα μέσα της δεύτερης σεζόν με εκπομπή του Σαββατοκύριακου, η οποία θα προβάλλεται απέναντι σε Ναταλία Γερμανού και Δημήτρη Πανόπουλο.

 

Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι συνεργάτες της νέας εκπομπής.

