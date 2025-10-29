Κατερίνα Καραβάτου: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1

Η Κατερίνα Καραβάτου συνεχίζει να αποτελεί βασικό «χαρτί» του ΑΝΤ1, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας του με την αγαπημένη παρουσιάστρια.
Η ανακοίνωση επισημαίνει τον επαγγελματισμό, το ταλέντο και την αμεσότητα της Καραβάτου, καθώς και τη σημασία της για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του καναλιού.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ΑΝΤ1 αναφέρεται: «Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.»
Παράλληλα, η δημοσιογράφος Λίλη Πυράκη αποκάλυψε στον «αέρα» του Breakfast@star ότι, παρόλο που η συγκεκριμένη πληροφορία δεν αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Κατερίνα Καραβάτου αναμένεται να εμφανιστεί στα μέσα της δεύτερης σεζόν με εκπομπή του Σαββατοκύριακου, η οποία θα προβάλλεται απέναντι σε Ναταλία Γερμανού και Δημήτρη Πανόπουλο.
Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι συνεργάτες της νέας εκπομπής.
