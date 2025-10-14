Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1»

Όσα είπε για την τηλεοπτική της επιστροφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 12:22 Πώς να φτιάξετε το πιο λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Συνελήφθη συνεργός για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
Δημήτρης Παπανικολάου: Η ηλικία, οι σπουδές στο εξωτερικό και η μαγειρική
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Κατερίνα Καραβάτου στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του ANT1, με εκπομπή τα Σαββατοκύριακα, αλλά όπως  όλα δείχνουν από τη δεύτερη σεζόν και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο. 

Πασίγνωστη παρουσιάστρια επιστρέφει τον Φεβρουάριο με νέα εκπομπή!

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για το νέο της βήμα, κρατώντας χαμηλούς τόνους και ξεκαθαρίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν.

 

«Εγώ έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1, καμία σχέση με την Ελένη Τσολάκη ή με άλλα πρόσωπα. Ο καθένας κάνει τις δικές του συμφωνίες», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Breakfast@star.

Οι φήμες για την πρωινή ζώνη και η έντονη διάψευση

Όταν ρωτήθηκε για το σενάριο που τη θέλει να αναλαμβάνει την καθημερινή πρωινή ζώνη του ANT1, την επόμενη τηλεοπτική σεζόν,  η  Κατερίνα Καραβάτου ήταν ξεκάθαρη: «Αλήθεια, αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι καθόλου καλά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, δεν έχω καμία εμπλοκή και θέλω να μείνουν μακριά από μένα όλα αυτά τα πράγματα.»

Κατερίνα Καραβάτου: Ξέσπασε σε λυγμούς στο «κλείσιμο» της εκπομπής της

Η ίδια τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο με το σταθμό και ότι τέτοιες συζητήσεις γίνονται μόνο σε προσωπικό επίπεδο.

Το σχόλιο για το συμβόλαιο και τις υπογραφές

Απαντώντας στις φήμες περί καθυστερήσεων στις υπογραφές, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αυτά είναι θέματα του δικηγόρου και του σταθμού. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ να αναφερθώ σε οτιδήποτε τέτοιο.»

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καραβάτου δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για το νέο επαγγελματικό κεφάλαιο: «Όταν θα ανακοινωθεί κάτι, τότε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα δεχτώ τις ευχές σας.»

Το μόνο σίγουρο είναι πως η παρουσιάστρια επιστρέφει δυναμικά στα τηλεοπτικά πλατό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ANT1
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top