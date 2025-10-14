Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1»

Η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του ANT1, με εκπομπή τα Σαββατοκύριακα, αλλά όπως όλα δείχνουν από τη δεύτερη σεζόν και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για το νέο της βήμα, κρατώντας χαμηλούς τόνους και ξεκαθαρίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν.

«Εγώ έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1, καμία σχέση με την Ελένη Τσολάκη ή με άλλα πρόσωπα. Ο καθένας κάνει τις δικές του συμφωνίες», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Breakfast@star.

Οι φήμες για την πρωινή ζώνη και η έντονη διάψευση

Όταν ρωτήθηκε για το σενάριο που τη θέλει να αναλαμβάνει την καθημερινή πρωινή ζώνη του ANT1, την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η Κατερίνα Καραβάτου ήταν ξεκάθαρη: «Αλήθεια, αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι καθόλου καλά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, δεν έχω καμία εμπλοκή και θέλω να μείνουν μακριά από μένα όλα αυτά τα πράγματα.»

Η ίδια τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο με το σταθμό και ότι τέτοιες συζητήσεις γίνονται μόνο σε προσωπικό επίπεδο.

Το σχόλιο για το συμβόλαιο και τις υπογραφές

Απαντώντας στις φήμες περί καθυστερήσεων στις υπογραφές, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αυτά είναι θέματα του δικηγόρου και του σταθμού. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ να αναφερθώ σε οτιδήποτε τέτοιο.»

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καραβάτου δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για το νέο επαγγελματικό κεφάλαιο: «Όταν θα ανακοινωθεί κάτι, τότε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα δεχτώ τις ευχές σας.»

Το μόνο σίγουρο είναι πως η παρουσιάστρια επιστρέφει δυναμικά στα τηλεοπτικά πλατό.

