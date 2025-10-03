Επιστρέφει η Κατερίνα Καραβάτου: Ντόμινο εξελίξεων στην τηλεόραση;

Η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζεται για το δυναμικό τηλεοπτικό της comeback! Μετά την καλοκαιρινή εκπομπή στον ΑΝΤ1, φαίνεται πως τα σχέδια για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και μπαίνουν σιγά-σιγά στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο Breakfast@Star, έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα τηλέφωνα για τη στελέχωση της ομάδας, δείχνοντας ότι η παραγωγή δε χάνει χρόνο.

Επιστρέφει το δεύτερο μισό της σεζόν

Η εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μισό της σεζόν, με πιθανότερο μήνα τον Φεβρουάριο και θα μας κάνει συντροφιά τα μεσημέρια του σαββατοκύριακου.

Όλο αυτό το διάστημα θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία και το στήσιμο της εκπομπής, ώστε να είναι όλα έτοιμα για το νέο τηλεοπτικό βήμα της Κατερίνας Καραβάτου.

Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες της;

Αυτό που μένει να φανεί είναι το ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν την Κατερίνα Καραβάτου στη νέα της εκπομπή.

Ο Κωνσταντίνος Ντάφλος προχώρησε σε ένα υποθετικό σενάριο. Ποιο είναι αυτό; Ενδεχομένως να υπάρξει ενδιαφέρον για συνεργάτες από άλλες εκπομπές, κάτι που ενδέχεται να φέρει και ένα μικρό «ντόμινο εξελίξεων» στο τηλεοπτικό τοπίο.

