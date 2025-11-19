Φάρμα: «Ζωή, θες να γιορτάσεις τα γενέθλια μέσα ή έξω από τη Φάρμα;»

Απόψε όλα αλλάζουν - Ποιον θα διαλέξει ο Γιώργος για μονομάχο;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 15:47 Στα δικαστήρια γνωστή ηθοποιός για τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην συζύγου
19.11.25 , 15:02 Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026
19.11.25 , 14:59 Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη
19.11.25 , 14:49 Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει
19.11.25 , 14:46 Γηροκομείο Κυψέλη: Σοκαριστικές μαρτυρίες για το κολαστήριο
19.11.25 , 14:43 Απάτες Καζίνο: Πώς γνώρισα τον Σπύρο Μαρτίκα
19.11.25 , 14:40 Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
19.11.25 , 14:37 Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
19.11.25 , 14:32 Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
19.11.25 , 13:55 Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
19.11.25 , 13:51 Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός τηλεφωνητής
19.11.25 , 13:45 Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
19.11.25 , 13:35 Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη
19.11.25 , 13:31 Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ
19.11.25 , 13:29 Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο της Φάρμας στις 19/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Breakfast@Star πρόβαλε το πρωί της Τετάρτης 19/11 ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο της Φάρμας που θα δούμε σήμερα το βράδυ, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από όλα όσα θα συμβούν. Η ατμόσφαιρα είναι περισσότερο φορτισμένη από ποτέ, καθώς οι παίκτες καλούνται να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την παραμονή τους στο κτήμα. Οι εντάσεις στον Αχυρώνα κορυφώνονται, ενώ οι σχέσεις και οι ισορροπίες μεταξύ των παικτών δοκιμάζονται συνεχώς.

Δες τη ΦΑΡΜΑ

Στο απόσπασμα, οι στρατηγικές σκέψεις είναι στο επίκεντρο. Ο Γιώργος εξομολογείται ενώπιον όλων: «Σκέφτομαι πάρα πολλά, σκέφτομαι στρατηγικά. Μέχρι να περάσω την πόρτα του Αχυρώνα ακόμα θα σκέφτομαι, γιατί παίζει η παραμονή μου στη Φάρμα».

γιωργοσ

Γιώργος

«Για την επιλογή του Γιώργου δεν έχω μιλήσει, αλλά νομίζω το έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα ψηφίσει τη ζωή» λέει σε ένα σημείο ο Άγγελος. Η ένταση εντείνεται όταν η Ζωή αντιλαμβάνεται: «Τον βλέπω όπως κινείται, ξέρω ότι με την Κωνσταντίνα και τον Άγγελο τα έχει καλά, οπότε είμαι η μόνη επιλογή του Γιώργου».

Ζωή - Φάρμα

Ζωή

Τέλος οι Ομάδες στη Φάρμα

Το trailer της εκπομπής προϊδεάζει για τις μεγάλες ανατροπές: «Απόψε στη Φάρμα, το παιχνίδι αλλάζει οριστικά μορφή και οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από εξελίξεις που θα καθορίσουν τη συνέχεια της παραμονής τους στο κτήμα». Η ατμόσφαιρα στον Αχυρώνα είναι ηλεκτρισμένη, με κάθε απόφαση να έχει άμεση επίπτωση στη δυναμική της ομάδας. Ο Γιώργος, στο επίκεντρο των συζητήσεων, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είναι μέσα στους κανόνες και μπορεί να γίνει. Το αν είναι άδικο ή όχι είναι απόφασή μου».

Στο trailer ακούγονται επίσης φράσεις που αποτυπώνουν την ένταση της βραδιάς: «Αυτό λέγεται θρασυδειλία», υπογραμμίζοντας πως οι επιλογές που θα γίνουν θα φέρουν απανωτές ανατροπές. Μία από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις της σεζόν αφορά τη διάλυση των ομάδων: «Τέλος γαλάζιοι, τέλος πράσινοι», ακούγεται, σηματοδοτώντας την αλλαγή από ομαδικό σε ατομικό παιχνίδι. Από εδώ και πέρα, κάθε παίκτης θα βασίζεται στις δικές του δυνάμεις και στρατηγικές για να φτάσει πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Η αποψινή αποχώρηση θα διαμορφώσει την τελική δεκάδα, με έντονα συναισθήματα, απογοήτευση αλλά και νέες ευκαιρίες για τους παίκτες. Το trailer κορυφώνεται με τη φράση: «Στο σκάκι χάνεις όταν πέφτει ο βασιλιάς, όχι όταν πέφτει η βασίλισσα», υπενθυμίζοντας ότι το παιχνίδι απαιτεί στρατηγικές κινήσεις και σωστές αποφάσεις, όχι μόνο δύναμη και αντοχή.

Με παρουσιαστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, η Φάρμα συνεχίζει να προσφέρει στο κοινό τον παλμό και τις δυσκολίες της αγροτικής ζωής, με αποστολές υψηλών απαιτήσεων και συνεχείς ανατροπές. Οι παίκτες καλούνται να επιδείξουν δύναμη, αντοχή, επιδεξιότητα και ψυχραιμία σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, όπου κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Απόψε, όλα αλλάζουν στη Φάρμα. Οι αποφάσεις είναι πιο κρίσιμες από ποτέ, οι στρατηγικές δοκιμάζονται και κάθε παίκτης ξέρει ότι η παραμονή του στο παιχνίδι εξαρτάται από την ικανότητά του να προβλέψει, να επιλέξει σωστά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Η αγωνία κορυφώνεται! 

Μη χάσεις το νέο επεισόδιο, απόψε, στις 21.00!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top