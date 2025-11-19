Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη υπό όρους η πρώην αθλήτρια

Τι υποστήριξε στις δικαστικές αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 15:02 Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026
19.11.25 , 14:59 Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη
19.11.25 , 14:49 Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει
19.11.25 , 14:46 Γηροκομείο Κυψέλη: Σοκαριστικές μαρτυρίες για το κολαστήριο
19.11.25 , 14:43 Απάτες Καζίνο: Πώς γνώρισα τον Σπύρο Μαρτίκα
19.11.25 , 14:40 Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
19.11.25 , 14:37 Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
19.11.25 , 14:32 Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
19.11.25 , 13:55 Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
19.11.25 , 13:51 Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός τηλεφωνητής
19.11.25 , 13:45 Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
19.11.25 , 13:35 Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη
19.11.25 , 13:31 Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ
19.11.25 , 13:29 Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
19.11.25 , 13:11 Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην αθλήτρια για τις τηλεφωνικές απάτες - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό

Πιο συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

αθλήτρια απάτη 1

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Η όποια συνομιλία που είχα ήταν συνομιλία με τον αδερφό μου στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν το νόμιμο της κατοχής χρημάτων στην οικεία μου και δεν πέρασαν χρήματα στην Ελλάδα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς», δήλωσε η αθλήτρια.

Τηλεφωνικές απάτες: Η συνομιλία που «έκαψε» τη γνωστή αθλήτρια

αθλήτρια απάτη 2

Η 37χρονη, σύμφωνα με την δικογραφία, φέρεται να είχε περιφερειακό ρόλο στην δράση του κυκλώματος, παρέχοντας συνδρομή στην διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. 

Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες

Συγκεκριμένα, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της, μέσω μεταφορών χρημάτων σε κάρτες κλπ, ο οποίος κατά την δικογραφία, είχε ρόλο εισπράκτορα της εγκληματικής οργάνωσης.

αθλήτρια απάτη 3

Πέντε από τους 24 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Αποκλειστικό STAR: Οι συνομιλίες που «καίνε» την αθλήτρια

αθλήτρια απάτη 4

 Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
 |
ΑΘΛΗΤΡΙΑ
 |
ΡΟΜΑ
 |
ΑΠΑΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top