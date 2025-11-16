Αποκλειστικό STAR: Οι συνομιλίες που «καίνε» την αθλήτρια

Στο επίκεντρο μιας τεράστιας δικογραφίας βρίσκεται η 37χρονη γνωστή αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία συνελήφθη για συμμετοχή στη σπείρα των Ρομά που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου φέρνουν στο φως αποκαλυπτικές συνομιλίες που φέρεται να εμπλέκουν άμεσα την αθλήτρια, παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε καμία συμμετοχή.

Η αθλήτρια, που χάρισε στη χώρα σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από την στιγμή που της πέρασαν χειροπέδες, η ίδια –όπως και αρκετοί από τους συλληφθέντες– δείχνει να έχει καταρρεύσει.

Η «γλυκιά ζωή» πριν τη σύλληψη

Πριν αποκαλυφθεί η εμπλοκή της, η καθημερινότητα της αθλήτριας φαινόταν ιδανική. Έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στη ζαχαροπλαστική, στα ταξίδια και –όπως φαίνεται από τα κοινωνικά δίκτυα– η Μύκονος αποτελούσε για εκείνη ένα δεύτερο σπίτι. Η λαμπερή αυτή εικόνα, όμως, ανατράπηκε απότομα όταν οι αρχές εντόπισαν συναλλαγές που κίνησαν υποψίες.

Τι βρήκαν στο σπίτι της οι αστυνομικοί

Κατά την έφοδο της Αστυνομίας στο σπίτι της αθλήτριας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε ακριβά κινητά τηλέφωνα και περίπου 9.000 ευρώ σε μετρητά. Τα στοιχεία της δικογραφίας και συγκεκριμένες τραπεζικές κινήσεις δείχνουν πως μέσα σε διάστημα δύο ετών φέρονται να κατατέθηκαν στον λογαριασμό της πάνω από 400.000 ευρώ, ποσά τα οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σχετίζονται με τη δράση της σπείρας.

Η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως οι συναλλαγές αυτές δεν συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες και πως αγνοούσε την πιθανή δράση του αδελφού της.

Οι συνομιλίες που την «καίνε»

Παρά τις αρνήσεις της, οι συνομιλίες που αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR φαίνεται πως αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψή της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αδελφός της, ο οποίος –όπως προκύπτει από τους διαλόγους– χρησιμοποιούσε λογαριασμούς της αθλήτριας για μεταφορά χρημάτων προκειμένου να καλύψει την πραγματική προέλευσή τους.

Σε ένα από τα αποσπάσματα συνομιλίας, ο αδελφός της φαίνεται να παραδέχεται πως ο δικός του λογαριασμός «έκλεισε» επειδή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τις καταθέσεις που έκανε, ενώ αναφέρει ρητά ότι χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της αδελφής του.

Σε άλλη συνομιλία, ο ίδιος ζητά βοήθεια για να «φαίνονται» νόμιμα τα χρήματα που είχε στη διάθεσή του, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να τα καταθέσει ο ίδιος «γιατί είναι μαύρα».

Ο ρόλος του αδελφού – Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ο κατηγορούμενος αδελφός της φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Άλλοτε παρουσιαζόταν ως λογιστής, άλλοτε ως εισπράκτορας, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία έχει αποσπάσει ποσά και τιμαλφή αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Ο συνήγορος κατηγορούμενων Δημήτρης Γκάβελας τονίζει πως σε πολυπρόσωπες υποθέσεις η ευθύνη βαραίνει συγκεκριμένα άτομα και δεν αποδεικνύεται πάντα η συμμετοχή όλων, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις προς όφελος της αθλήτριας.