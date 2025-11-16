Σπείρα Ρομά με «λεία» 7,5 εκατ. ευρώ: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού

Οι αποκαλύψεις για το «αρχηγείο» στο Ζευγολατιό

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον 49χρονο, τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας Ρομά που –σύμφωνα με την Αστυνομία– εξαπάτησε δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικαστική συντάκτρια Άννα Σταματιαδάτου παρουσιάζει αποκαλυπτικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, που σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου με βαρύ ποινικό παρελθόν, γνωστό εδώ και χρόνια στις αρχές, και μάλιστα πολλαπλά συλληφθέντα.

7 συλλήψεις σε 10 χρόνια – Ένα παρελθόν γεμάτο βαριά αδικήματα

Από το 2014 έως το 2024, μέσα σε μία δεκαετία, ο 49χρονος έχει συλληφθεί επτά φορές για σειρά σοβαρών αδικημάτων, όπως:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κλοπές και διαρρήξεις

Μεταφορά ναρκωτικών

Οδήγηση χωρίς άδεια

Παρά το βεβαρημένο ιστορικό του, ο άνδρας φέρεται να συνέχιζε απρόσκοπτα τη δράση του, έχοντας εξελιχθεί –όπως εκτιμά η Αστυνομία– σε κεντρικό πρόσωπο ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος.

Ο «συντονιστής» της σπείρας – Το αρχηγείο στο Ζευγολατιό

Ο 49χρονος παρουσιαζόταν ως απόλυτος συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης. Από το «αρχηγείο» του στο Ζευγολατιό Κορινθίας, –έναν χώρο που χρησιμοποιούσε ως βάση επιχειρήσεων– οργάνωνε:

την κατανομή των ρόλων,

τις εντολές προς βοηθούς και συνεργούς,

τις μετακινήσεις,

και κυρίως, τη διαχείριση των χρημάτων από τις απάτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα τα ποσά που αποσπούσε η σπείρα κατέληγαν αρχικά σε εκείνον, ο οποίος στη συνέχεια έκανε τη «μοιρασιά». Παράλληλα, φέρεται να ζούσε μαζί με την οικογένειά του απολαμβάνοντας τα κέρδη της εγκληματικής δράσης.

Ενδιαφέρον για αγορά μεγάλων εκτάσεων – Το επενδυτικό σχέδιο στην Κρήτη

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει από τις έρευνες αφορά το έντονο ενδιαφέρον του 49χρονου για επενδύσεις σε ακίνητα. Πηγές αναφέρουν ότι προσπαθούσε να αγοράσει πολλαπλά στρέμματα στην Κρήτη, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικής επένδυσης.

Η οικονομική ευχέρεια που φαινόταν να διαθέτει –παρά την έλλειψη νόμιμων εισοδημάτων– αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο εύρημα για τις αρχές.

Αντιμέτωπος με κακουργήματα – Η απολογία μέσα στην εβδομάδα

Ο 49χρονος και τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ αναμένεται να απολογηθούν μέσα στην εβδομάδα.

Οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, καθώς και το ενδεχόμενο να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, ερευνώνται οι διαδρομές του χρήματος, οι τραπεζικές κινήσεις και οι σχεδιαζόμενες αγορές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της πολυετούς δράσης της οργάνωσης.

