Ανάδρομος Ερμής & νέα Σελήνη: Η Άση Μπήλιου προβλέπει… απρόοπτα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Η γνωστή αστρολόγος Άση Μπήλιου μίλησε στο Breakfast@Star για τις αστρολογικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, προειδοποιώντας για μια περίοδο απρόοπτων γεγονότων και ξαφνικών αλλαγών.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση των απρόπτων», είπε η Άση, εξηγώντας ότι η επιρροή σχετίζεται με τον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος σήμερα γυρίζει στο ζώδιο του Σκορπιού και έρχεται σε αντίθεση με άλλους πλανήτες στον ουρανό. Παράλληλα, η αστρολόγος τόνισε ότι η νέα Σελήνη που θα έχουμε αύριο ενισχύει αυτές τις ξαφνικές εξελίξεις, ειδικά σε θέματα επικοινωνίας και μετακινήσεων.

Πανικός για την Άση Μπήλιου: «Νιώθω τυχερή που είμαι εδώ»

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Η Άση έφερε και ένα πρόσφατο παράδειγμα: «Χτες έπεσε το site μου, νόμιζα ότι ήταν κάτι με το δικό μου υπολογιστή, αλλά ήταν μισά sites που δε λειτουργούσαν. Αυτό οφείλεται στον ανάδρομο Ερμή και στην ίδια ομπρέλα εταιρειών όπως η Cloudflare».

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από ξαφνικά γεγονότα και απρόοπτα, που μπορεί να εμφανιστούν στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις αλλά και στην καθημερινή ρουτίνα. «Ας είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί αυτές τις μέρες», προτρέπει, προσθέτοντας ότι η επίδραση δεν περιορίζεται σε μία μέρα, αλλά θα είναι αισθητή και τις επόμενες.

Η Άση κλείνει με ένα μήνυμα αισιοδοξίας: οι αστρολογικές επιρροές μπορεί να φέρουν μικρά απρόοπτα, αλλά η συνειδητή προσοχή και η ψυχραιμία βοηθούν να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς προβλήματα.

