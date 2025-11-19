Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ

Το έργο της Περιφέρειας Αττικής

Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που έρχεται να επιλύσει χρόνιες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αυτή τη φορά στη Νέα Ιωνία, με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή νέου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων δυναμικότητας 310 θέσεων, ακριβώς δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση συνολικά 280+1 έργων, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τη δυναμική του Λεκανοπεδίου έως το τέλος του 2028.

Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ

Ειδικότερα το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 14,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου υπόγειου σταθμού στάθμευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Νέας Ιωνίας, επιφάνειας 7.490 τ.μ. Ο υπόγειος χώρος θα αναπτυχθεί σε έξι κατακόρυφες στάθμες, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την έκταση του οικοπέδου. Η δημιουργία των περίπου 310 νέων θέσεων στάθμευσης, θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της άναρχης στάθμευσης που ταλαιπωρεί όσους κινούνται στην περιοχή.Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στον υπαίθριο χώρο, ο οποίος θα αναπλαστεί συνολικά, αποκτώντας χαρακτηριστικά υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ

Όπως τόνισε μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά  «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών κάθε γειτονιάς του Λεκανοπεδίου και επιχειρούμε να δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα ξεπερνώντας παθογένειες πολλών ετών. Τον περασμένο Απρίλιο είχα δηλώσει από τη Νέα Ιωνία πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να δώσουμε ξανά ζωή σε ένα έργο που η πόλη περιμένει εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το χαρακτηρίσαμε «υπερτοπικό έργο μείζονος σημασίας» προκειμένου να κριθεί κατεπείγον και να επισπευσθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την άμεση υλοποίησή του. Σήμερα, κάνουμε πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας.»

