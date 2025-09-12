Κατερίνα Καραβάτου: Ξέσπασε σε λυγμούς στο «κλείσιμο» της εκπομπής της

Ήταν 7 Ιουλίου όταν η Κατερίνα Καραβάτου έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέλαβε την καλοκαιρινή εκπομπή του σταθμού και μαζί με τους συνεργάτες της κράτησε συντροφιά στους τηλεθεατές όλο αυτό το διάστημα.

Σήμερα, λοιπόν, δύο μήνες μετά, ήρθε το τέλος της εκπομπής κι η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, αλλά και τους συνεργάτες της, μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Από την αρχή του σημερινού προγράμματος, το κλίμα στο πλατό ήταν αρκετά ιδιαίτερο, ενώ κατά τη διάρκεια είχαμε αρκετές συγκινήσεις, όταν η Κατερίνα έλεγε δημόσια τα «ευχαριστώ» της στους συνεργάτες της πίσω από τις κάμερες.

Στο φινάλε, μάλιστα, τη στιγμή που η Κατερίνα Καραβάτου αποχαιρετούσε τους άμεσους συνεργάτες της μπροστά από τις κάμερες, η συγκίνηση «εκτοξεύτηκε» στα ύψη.

Η παρουσιάστρια συγκεκρίμενα ανέφερε για την Αφροδίτη Γραμμέλη: «Ευχαριστώ πάρα πολύ Αφροδίτη, ήταν γραφτό να γνωριστούμε και να δουλέψουμε μαζί. Το πιστεύω, είσαι σοβαρή δύναμη. Αισθανόμουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια να σε έχω δίπλα μου. Ήταν τιμή και χαρά να είμαστε μαζί εδώ».

Μετά τα αποχαιρετιστήρια λόγια της παρουσιάστριας, η δημοσιογράφος εμφανώς συγκινημένη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έφερες το φως στη ζωή και στη δουλειά μου. Το είχα ανάγκη και δεν το περίμενα ότι θα γίνει. Θέλω να είμαι μαζί σου και δεν με νοιάζουν ούτε οι καρέκλες, ούτε τα πλατό, ούτε οι εκπομπές. Θέλω να είμαι μαζί σου από εδώ και πέρα στη ζωή γιατί δεν είναι εύκολο να συναντήσεις ανθρώπους να σε κάνουν να νιώσεις όπως εσύ. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν αλλά Κατερίνα ήσουν η καλύτερη συνεργασία της ζωής μου».