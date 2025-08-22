Απρόοπτο στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: Έναρξη χωρίς την Καραβάτου

Στην καρέκλα της Καραβάτου, ο Νίκος Μισίρης

Απρόοπτο στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: Έναρξη χωρίς την Καραβάτου
Διαφορετική από τα συνηθισμένα ήταν η έναρξη της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου δεν εμφανίστηκε κανονικά στο ξεκίνημα της εκπομπής, με το κοινό να βλέπει αντί για εκείνη τον Νίκο Μισίρη, ο οποίος ανέλαβε την έναρξη και εξήγησε την απουσία της.

Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου: Οι on air ευχές στον Κρατερό Κατσούλη

«Η Κατερίνα σήμερα δεν είναι πλάι μου. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο τι συμβαίνει», ανέφερε αρχικά ο συνεργάτης της, προσθέτοντας: «Η Κατερίνα είχε ένα μικρό απρόοπτο με το μάτι της. Είναι ήδη εδώ στο πλατό και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Στην κυριολεξία όμως δεν έχει κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Είναι όλα καλά».

Κατερίνα Καραβάτου: «Πάγωσα. Μόλις 10 λεπτά για τον γιο μου ήταν αρκετά»

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για κάτι προσωρινό και καθόλου ανησυχητικό.

 «Βλέπετε τη φράντζα που έχει πέσει μπροστά. Άμα με βλέπετε κάπως έτσι σήμερα, υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος. Μέχρι το τέλος θα έχω κάνει και την αποκάλυψη. Περιμένετε να κάνω την αποκάλυψη, να σας δείξω και το μάτι, το οποίο ελπίζω να έχει γίνει καλύτερο. Καλημέρα σας, είμαστε εδώ “Καλοκαίρι Παρέα” ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις. Έπαθα μια πολύ μεγάλη αλλεργία πολύ έντονη και ήμουν παραμορφωμένη. Οι άνθρωποι που με είδαν το πρωί λίγο σοκαρίστηκαν», ήταν τα λόγια της Κατερίνας Καραβάτου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΙΡΗΣ
