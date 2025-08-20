Κατερίνα Καραβάτου: «Πάγωσα. Μόλις 10 λεπτά για τον γιο μου ήταν αρκετά»

Για τους κινδύνους που παραμονεύουν στο διαδίκτυο και απειλούν ακόμη και μικρά παιδιά μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, το πρωί της Τετάρτης μέσα από την εκπομπή της.

Με αφορμή σχετική συζήτηση για την ασφάλεια των ανηλίκων online, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση που όπως παραδέχτηκε την «τάραξε» και την έκανε να αναθεωρήσει.

Η ίδια αφηγήθηκε ένα περιστατικό που της συνέβη πρόσφατα με τον 9χρονο γιο της, Αρίωνα. Όπως είπε, ενώ το παιδί φιλοξενούνταν σε σπίτι φίλων και έπαιζε με τον υπολογιστή φορώντας ακουστικά, εκείνη βρισκόταν στον ίδιο χώρο με άλλους ενήλικες και άκουσε τον γιο της να μιλάει μόνος του.

«Θέλω να σας πω μια πραγματική ιστορία που συνέβη με τον γιο μου, τον Αρίωνα ο οποίος είναι εννέα ετών. Βρέθηκε σε ένα άλλο σπίτι και έπαιζε, εμείς δεν έχουμε πολλά πολλά τέτοια, και φορούσε ακουστικά. Εγώ δε θέλω να απομονώνεται τις ώρες που μπορεί να παίζει. Εμείς οι ενήλικες ήμασταν σε έναν χώρο, το παιδάκι σε έναν άλλο χώρο και μιλάει μόνο του.

Και σκέφτομαι, “τι λέει ο Αριώνας; Μήπως με φωνάζει και δεν έχω καταλάβει”. Και πάω εκεί, και μιλούσε με κάποιον άνθρωπο, άγνωστο, μέσα από μια πλατφόρμα gaming. Έπαθα σοκ. Σκέφτηκα πώς μπόρεσε το παιδάκι να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα και να αρχίσει να μιλάει με έναν άγνωστο. Δεν τον ήξερε, ρώτησα», αποκάλυψε εμφανώς ταραγμένη.

Η παρουσιάστρια τόνισε πως στη συνέχεια χρειάστηκε να κάνει εκτενείς συζητήσεις με τον γιο της για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να του εξηγήσει ότι δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή πληροφορίες σε αγνώστους, όσο αθώα κι αν φαίνεται η επικοινωνία μέσα από παιχνίδια.

«Σας εξηγώ ότι ήταν δέκα λεπτά εκεί μόνο του το παιδάκι και είχε γίνει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάναμε πολλές συζητήσεις ότι δε δίνουμε κωδικούς ποτέ, δε μιλάμε ποτέ με άγνωστους ανθρώπους ποτέ», πρόσθεσε.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η Κατερίνα Καραβάτου απεύθυνε έκκληση σε όλους τους γονείς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ελέγχουν τι βλέπουν και με ποιον μιλούν τα παιδιά τους online.