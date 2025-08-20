Κατερίνα Καραβάτου: «Πάγωσα. Μόλις 10 λεπτά για τον γιο μου ήταν αρκετά»

Η στιγμή που την τρόμαξε με τον 9χρονο Αρίωνα

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 16:43 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα»
20.08.25 , 16:40 Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250.000.000 ευρώ για πρώτη φορά στη Γαλλία
20.08.25 , 15:47 Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»
20.08.25 , 15:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»
20.08.25 , 15:08 Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του
20.08.25 , 14:49 Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα
20.08.25 , 14:42 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δε θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία»
20.08.25 , 14:40 Μαρίνα Καλογήρου: Συγκινεί 10 χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της
20.08.25 , 14:04 Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα
20.08.25 , 13:50 Ο δύσκολος αγώνας και το συγκινητικό «ευχαριστώ» της Μικαέλας Φωτιάδη
20.08.25 , 13:47 Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα
20.08.25 , 13:33 Ηράκλειο: Άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ
20.08.25 , 13:29 Chios Pass 2026: Έρχεται νέο voucher για διακοπές στη Χίο
20.08.25 , 13:10 Κατερίνα Καραβάτου: «Πάγωσα. Μόλις 10 λεπτά για τον γιο μου ήταν αρκετά»
20.08.25 , 13:06 Σαρρή: Διακοπές στα Κύθηρα για την εντυπωσιακή σύντροφο του Γιώργου Σαμπάνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε για τη διαδικτυακή παγίδα που απείλησε τον γιο της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τους κινδύνους που παραμονεύουν στο διαδίκτυο και απειλούν ακόμη και μικρά παιδιά μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, το πρωί της Τετάρτης μέσα από την εκπομπή της.

Με αφορμή σχετική συζήτηση για την ασφάλεια των ανηλίκων online, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση που όπως παραδέχτηκε την «τάραξε» και την έκανε να αναθεωρήσει.

Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Η ίδια αφηγήθηκε ένα περιστατικό που της συνέβη πρόσφατα με τον 9χρονο γιο της, Αρίωνα. Όπως είπε, ενώ το παιδί φιλοξενούνταν σε σπίτι φίλων και έπαιζε με τον υπολογιστή φορώντας ακουστικά, εκείνη βρισκόταν στον ίδιο χώρο με άλλους ενήλικες και άκουσε τον γιο της να μιλάει μόνος του.

Κατερίνα Καραβάτου: Με τα παιδιά της στη συναυλία της Diana Ross

«Θέλω να σας πω μια πραγματική ιστορία που συνέβη με τον γιο μου, τον Αρίωνα ο οποίος είναι εννέα ετών. Βρέθηκε σε ένα άλλο σπίτι και έπαιζε, εμείς δεν έχουμε πολλά πολλά τέτοια, και φορούσε ακουστικά. Εγώ δε θέλω να απομονώνεται τις ώρες που μπορεί να παίζει. Εμείς οι ενήλικες ήμασταν σε έναν χώρο, το παιδάκι σε έναν άλλο χώρο και μιλάει μόνο του.

Και σκέφτομαι, “τι λέει ο Αριώνας; Μήπως με φωνάζει και δεν έχω καταλάβει”. Και πάω εκεί, και μιλούσε με κάποιον άνθρωπο, άγνωστο, μέσα από μια πλατφόρμα gaming. Έπαθα σοκ. Σκέφτηκα πώς μπόρεσε το παιδάκι να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα και να αρχίσει να μιλάει με έναν άγνωστο. Δεν τον ήξερε, ρώτησα», αποκάλυψε εμφανώς ταραγμένη.

 

Η παρουσιάστρια τόνισε πως στη συνέχεια χρειάστηκε να κάνει εκτενείς συζητήσεις με τον γιο της για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να του εξηγήσει ότι δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή πληροφορίες σε αγνώστους, όσο αθώα κι αν φαίνεται η επικοινωνία μέσα από παιχνίδια.

«Σας εξηγώ ότι ήταν δέκα λεπτά εκεί μόνο του το παιδάκι και είχε γίνει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάναμε πολλές συζητήσεις ότι δε δίνουμε κωδικούς ποτέ, δε μιλάμε ποτέ με άγνωστους ανθρώπους ποτέ», πρόσθεσε.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η Κατερίνα Καραβάτου απεύθυνε έκκληση σε όλους τους γονείς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ελέγχουν τι βλέπουν και με ποιον μιλούν τα παιδιά τους online.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top