Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Η Κατερίνα Καραβάτου, εκμεταλλεύεται ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κι απολαμβάνει μίνι καλοκαιρινές διακοπές στην αγαπημένη της Κρήτη, παρέα με τα δύο της παιδιά.
Σε ένα διάλειμμα από την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα, η Καραβάτου ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από τις ανέμελες διακοπές της.
Στις φωτογραφίες, η Κατερίνα φαίνεται να χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα, ενώ δεν κρύβει τη χαρά της που βρίσκεται μαζί με τα παιδιά της, τον Αρίωνα και την Αέλια.
Η Κρήτη αποτελεί για εκείνη έναν πολύ σημαντικό προορισμό, καθώς όπως έχει δηλώσει και η ίδια, είναι ο τόπος που αγαπάει κι επιστρέφει κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία.
Η Κατερίνα Καραβάτου -έστω και για λίγο- γεμίζει τις μπαταρίες της, συνδυάζοντας ξεκούραση κι οικογενειακές στιγμές, προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό της για την απαιτητική τηλεοπτική σεζόν που έρχεται.
Χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ που θα τη δούμε τηλεοπτικά τον ερχόμενο χειμώνα, το σίγουρο είναι ότι η παρουσιάστρια θα παραμείνει στο δυναμικό του ΑΝΤ1.