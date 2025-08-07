Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Στα αγαπημένα της Χανιά για λίγες ημέρες η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 22:47 «Εκείνη την περίοδο δεχόμουν μόνιμα απειλές για τη ζωή μου»
07.08.25 , 22:29 Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της
07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
07.08.25 , 21:59 Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!
07.08.25 , 21:33 Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
07.08.25 , 21:21 Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου
07.08.25 , 20:52 Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα
07.08.25 , 20:52 Μαρία Κορινθίου: Το τρυφερό στόρι αφιερωμένο στον νέο της σύντροφο!
07.08.25 , 20:48 Νέα Στύρα: Η αυτοψία δεν έδειξε πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
07.08.25 , 19:23 Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»
07.08.25 , 19:10 Έρχονται τα πρώτα αναδρομικά σε 70.000 απόστρατους
07.08.25 , 19:10 Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο που πόσταρε η Κατερίνα Καραβάτου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καραβάτου, εκμεταλλεύεται ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κι απολαμβάνει μίνι καλοκαιρινές διακοπές στην αγαπημένη της Κρήτη, παρέα με τα δύο της παιδιά. 

Κατερίνα Καραβάτου: Η συγκίνηση όταν συνάντησε τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα

Σε ένα διάλειμμα από την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα, η Καραβάτου ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της.

Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από τις ανέμελες διακοπές της. 

Κατερίνα Καραβάτου: Με τα παιδιά της στη συναυλία της Diana Ross

Στις φωτογραφίες, η Κατερίνα φαίνεται να χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα, ενώ δεν κρύβει τη χαρά της που βρίσκεται μαζί με τα παιδιά της, τον Αρίωνα και την Αέλια.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καραβάτου

Η Κρήτη αποτελεί για εκείνη έναν πολύ σημαντικό προορισμό, καθώς όπως έχει δηλώσει και η ίδια, είναι ο τόπος που αγαπάει κι επιστρέφει κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία.

Η Κατερίνα Καραβάτου -έστω και για λίγο- γεμίζει τις μπαταρίες της, συνδυάζοντας ξεκούραση κι οικογενειακές στιγμές, προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό της για την απαιτητική τηλεοπτική σεζόν που έρχεται. 

Η Κατερίνα Καραβάτου στα 30, τα 40, τα 50: Οι αλλαγές στο hair look της

Χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ που θα τη δούμε τηλεοπτικά τον ερχόμενο χειμώνα, το σίγουρο είναι ότι η παρουσιάστρια θα παραμείνει στο δυναμικό του ΑΝΤ1.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top