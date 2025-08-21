Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου: Οι on air ευχές στον Κρατερό Κατσούλη

Ξεχωριστή ήταν η σημερινή έναρξη του «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου να στέλνει on air ευχές στον Κρατερό Κατσούλη για τα γενέθλιά του.

Η Κατερίνα Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη σε θεατρική πρεμιέρα το 2019 (Θωμάς Δασκαλάκης / NDP Photo Agency)

Η παρουσιάστρια ευχήθηκε στον πρώην σύζυγο της μέσω της πρωινής της εκπομπής στον ΑΝΤ1, ενώ ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη.

Οι ευχές στον Κρατερό Κατσούλη και η συγκίνησή της

«Θέλω να πω χρόνια πολλά στον Κρατερό, που έχει τα γενέθλιά του και να του ευχηθώ να είναι πάντα γερός, δυνατός, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και να φροντίζει τα παιδάκια μας, όπως το κάνει», είπε δακρυσμένη η Κατερίνα Καραβάτου κι αμέσως μετά προχώρησε στη ροή της εκπομπής της.

Η παρουσιάστρια κι ο ηθοποιός υπήρξαν παντρεμένοι για δέκα χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2021, με την είδηση του χωρισμού τους να πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία. Παρά το διαζύγιο, διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τα παιδιά τους, την Αέλια, που τον Σεπτέμβριο γίνεται 14 ετών και τον αδελφό της, Αρίωνα - Ιωάννη, που είναι πέντε χρόνια μικρότερός της.