Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους στολίδια

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον Δεκέμβριο… παιδιά και οικογένειες στο Μουσείο!

Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το Μουσείο μας καλεί όλους σε μια μεγάλη γιορτή! Θα χορέψουμε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, θα ζωντανέψουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες και θα φτιάξουμε τα δικά μας στολίδια και τις δικές μας φιγούρες! Τα εργαστήρια θα είναι γιορτινά, γεμάτα φαντασία, μουσική, χορό και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους στολίδια

Τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους στολίδια

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου υλοποιούνται με την υποστήριξη της Raycap.

Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών

Εγώ και εσύ μαζί

«Μουσικά Χριστούγεννα με την Έλλα και τον Λούις»

Σάββατο 6/12, 11:00-13:00

Κυριακή 7/12, 11:30-13:00

Σάββατο 20/12 11:00-13:00

Κυριακή 21/12 11:30-13:30

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μια όμορφη μουσική πλημμυρίζει τους δρόμους της πόλης την παραμονή των Χριστουγέννων! Ένας σκύλος, μια γάτα, ένας γάιδαρος και ένας κόκορας συνεργάζονται για να σώσουν τα Χριστούγεννα και να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους: Να φτιάξουν τη δική τους μπάντα!

Σε αυτό το εορταστικό εργαστήριο, θα εμπνευστούμε από ένα εμβληματικό μουσικό ζευγάρι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τον Λούις Άρμστρονγκ. Μέσα από τις μουσικές τους, θα γνωριστούμε, θα χορέψουμε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και θα ζωντανέψουμε μαζί ένα παραμύθι. Στη συνέχεια θα στολίσουμε το δικό μας χριστουγεννιάτικο δώρο με τη βοήθεια των stencils, πάντα με μουσική υπόκρουση!

Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών Με τη Μουσειοπαιδαγωγό-Μουσικό και Εικονογράφο Όλια Ντακογιάννη και τον Παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας Αλέξη Φωτεινό

Εισιτήριο 15€ (για 1 παιδί και 1 γονέα) Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Για παιδιά 4-7 ετών


Ανακαλύπτοντας θησαυρούς του τότε και του σήμερα


«Μπλέκοντας τα γεωμετρικά σχήματα με τα Χριστούγεννα!»


Σάββατο 6/12 14:00-16:00

Κυριακή 7/12 14:30-16:30

Σάββατο 13/12 14:00-16:00

Κυριακή 14/12 11:30-13:30 Κυριακή 14/12 14:30-16:30

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)


Μπορούν τα έργα της Ruth Asawa να μετατραπούν σε χριστουγεννιάτικα στολίδια; Σε αυτό το εργαστήριο τα παιδιά θα αντλήσουν έμπνευση από τα σχήματα και τις γραμμές της Γεωμετρικής Περιόδου που υπάρχουν στα εκθέματα των συλλογών του Μουσείου και από τα χαρακτηριστικά μοτίβα των έργων της Ruth Asawa, για να δημιουργήσουν τα δικά τους γλυπτά με ποικίλα χρώματα, σχήματα και υλικά!

Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης για ταινία Αnimation 2025 – 2026

Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Ένα γιορτινό εργαστήριο γεμάτο φαντασία και πολύ χορό!


Το εργαστήριο προορίζεται για παιδιά χωρίς συνοδό. Οι γονείς/συνοδοί μπορούν να μπουν στο εργαστήριο μόνο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο τέλος της ώρας.


Για παιδιά 4-7 ετών Με την Παιδαγωγό-Μουσειοπαιδαγωγό Φωτεινή Γκουντοπούλου και την Αρχαιολόγο - Μουσειοπαιδαγωγό Μυρτώ Ντούσκου

Εισιτήριο 15€ Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά Μέγιστος αριθμός παιδιών: 15

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr https://cycladic.gr/oikogeneies-paidia/

Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00


Για παιδιά 7-11 ετών


Louise Bourgeois

«Μια γιορτινή περιπέτεια δημιουργίας!»


Κυριακή 7/12, 11:30-13:30 Κυριακή 7/12, 14:30-16:30

Κυριακή 14/12, 11:30-13:30

(επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)


Η Louise Bourgeois ήταν μια σπουδαία καλλιτέχνιδα που δημιουργούσε με την καρδιά της! Τα έργα της είναι τόσο διαφορετικά και μοναδικά, που δεν χωρούν σε καμία κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Louise έφτιαχνε σχέδια από ύφασμα, γεμάτα χρώματα, αναμνήσεις και αγάπη. Μέσα σε αυτά, κρύβονται ιστορίες από την παιδική της ηλικία και από τη μαμά της που της έδινε πάντα έμπνευση και δύναμη.

Αυτά τα όμορφα έργα θα μας οδηγήσουν κι εμάς σε μια γιορτινή περιπέτεια δημιουργίας!

Θα τα παρατηρήσουμε, θα εμπνευστούμε από τα χρώματα και τα σχήματα και θα φτιάξουμε τρισδιάστατες φιγούρες από πηλό!

Με φαντασία, χαμόγελα και λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία, θα δώσουμε μορφή στους δικούς μας συμβολισμούς και θα δημιουργήσουμε φιγούρες για τη χαρά, την αγάπη και τη φιλία!


Για παιδιά 7-11 ετών Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου και την Παιδαγωγό Μάγδα Αθανασίου

Εισιτήριο €15

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά Μέγιστος αριθμός παιδιών: 15

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr https://cycladic.gr/oikogeneies-paidia/ Πληροφορίες: Τ. 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

Για παιδιά 7-11 ετών


Ιαπωνική τεχνική του «Νοτάν»

Δημιουργίες για τον καινούργιο χρόνο!


Κυριακή 21/12, 11:30-13:30

Κυριακή 21/12, 14:30-16:30 (επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)


Ποιοι είναι οι στόχοι μας για τη νέα χρονιά; Τι ονειρευόμαστε να πετύχουμε και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να έρθουμε πιο κοντά σε αυτά που μας γεμίζουν με θετικά συναισθήματα;

Σε αυτό το εργαστήριο θα ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και θα αναλογιστούμε τους στόχους και τα όνειρά μας για τον καινούργιο χρόνο, μέσα από την ιαπωνική τεχνική του «Νοτάν». Το «Νόταν» είναι λέξη ιαπωνική και υποδηλώνει την αρμονία ή ισορροπία μεταξύ φωτός και σκότους σε ένα εικαστικό έργο.

Για παιδιά 7-11 ετών Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου και την Παιδαγωγό Μάγδα Αθανασίου

Εισιτήριο €15

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά Μέγιστος αριθμός παιδιών: 15

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr https://cycladic.gr/oikogeneies-paidia/ Πληροφορίες: Τ. 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Νεοφύτου Δούκα 4

 

