Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Τρίτης 28ης Οκτωβρίου στην εκπομπή της Happy Day.

Με αφορμή τη συνέντευξη της Ευδοκίας Ρουμελιώτη και όσα είπε για το έντονο άγχος που δεν μπορεί να διαχειριστεί και το αυτοάνοσό της, η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχτηκε πως και η ίδια περνά αντίστοιχες περιόδους. Έχει όπως είπε, έντονο άγχος το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί με τον δικό της τρόπο.

«Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες και το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να αφουγκράζεσαι τον εαυτό σου, όταν καταλαβαίνω ότι έχω αγχωθεί να προλάβω την ώρα, λέω στοπ και παίρνω τρεις βαθιές ανάσες, εισπνοή – εκπνοή και λες: όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δε λέω να αφήσεις τα παιδιά στο σχολείο και να μην τα πάρεις, αλλά και να μην στρώσεις το κρεβάτι, δεν έγινε και κάτι, δεν πειράζει», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day.