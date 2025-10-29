Φάρμα: «Ράκος» η Βαλεντίνα για τον τραυματισμό του Λευτέρη - Sneak preview

Το beef ανάμεσα στον Βάγγο και τον Δημήτρη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!

Στο αποκλειστικό ασπόσπασμα του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας, βλέπουμε τον Βάγγο να κατηγορεί τον Δημήτρη ότι κλέβει το τυρί, στερώντας το από εννιά άτομα.

Φάρμα: Η κόντρα Βάγγου - Δημήτρη καλά κρατεί!

«Δεν μπορεί να με ακουμπήσει καθόλου με άλλον τρόπο, δεν μπορεί να με ακουμπήσει με τίποτα και κοιτάει μπας και μου σπάσει τον τσαμπουκά», δήλωσε ο Δημήτρης, θεωρώντας σκόπιμη την επίθεση του Βάγγου.

Στη δοκιμασία που ακολουθεί, ο Λευτέρης τραυματίζεται σοβαρά και κανείς δε γνωρίζει αν βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί. «Πώς τραυματίστηκες έτσι; Λυπάμαι», του είπε η Βαλεντίνα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς ζευγάρι, τη στιγμή που είχε μόλις έρθει πιο κοντά με τον Λευτέρη.

Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Λευτέρη

«Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα συνεχίσει δε θα συνεχίσει; Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα», αποκάλυψε ο Δημήτρης.

