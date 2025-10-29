Φάρμα: «Ράκος» η Βαλεντίνα για τον τραυματισμό του Λευτέρη - Sneak preview

Το beef ανάμεσα στον Βάγγο και τον Δημήτρη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!
Στο αποκλειστικό ασπόσπασμα του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας, βλέπουμε τον Βάγγο να κατηγορεί τον Δημήτρη ότι κλέβει το τυρί, στερώντας το από εννιά άτομα.
«Δεν μπορεί να με ακουμπήσει καθόλου με άλλον τρόπο, δεν μπορεί να με ακουμπήσει με τίποτα και κοιτάει μπας και μου σπάσει τον τσαμπουκά», δήλωσε ο Δημήτρης, θεωρώντας σκόπιμη την επίθεση του Βάγγου.
Φάρμα: Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα!
Στη δοκιμασία που ακολουθεί, ο Λευτέρης τραυματίζεται σοβαρά και κανείς δε γνωρίζει αν βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί. «Πώς τραυματίστηκες έτσι; Λυπάμαι», του είπε η Βαλεντίνα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς ζευγάρι, τη στιγμή που είχε μόλις έρθει πιο κοντά με τον Λευτέρη.
«Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα συνεχίσει δε θα συνεχίσει; Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα», αποκάλυψε ο Δημήτρης.
