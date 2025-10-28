Φάρμα: Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα!

Δες ποιος τους έριξε

STAR.GR
Media


Η δοκιμασία ξεκίνησε με τρελό ρυθμό: ο Δημήτρης και η Ναταλία βγήκαν πολύ γρήγορα έξω από τα κλουβιά, δείχνοντας εξαιρετική ταχύτητα, και αμέσως τέθηκε το ερώτημα αν θα είχαν κοινή στρατηγική για το ποια τραμπάλα να στοχεύσουν. Από την αρχή φάνηκαν οι αντίθετες προθέσεις — ο Δημήτρης ήθελε να ρίξει τον Λευτέρη και τη Βαλεντίνα, ενώ εκείνη δήλωνε ότι προτίθεται να ρίξει τη Στέλλα και τον Άγγελο — και τελικά το «συμφωνήσαμε ότι δεν συμφωνήσαμε» αποδείχθηκε κομβικό. Η πρώτη φάση κύλησε με γρήγορες ανατροπές: ο Λευτέρης και η Βαλεντίνα βρέθηκαν εκτός και έτσι οι δύο έγιναν οι πρώτοι μονομάχοι που θα πάνε στον Αχυρώνα.

φαρμα

Δες τη Φάρμα

Η συνέχεια ήταν γεμάτη τακτικές και μικρά σαμποτάζ. Κάποιοι παραδέχτηκαν ανοιχτά ότι προσπαθούσαν να κινούνται με πιο αργό ρυθμό ή να στοχεύουν διαφορετικά για να μπερδέψουν τους αντιπάλους — άλλοι ήθελαν να χτυπήσουν τους δυνατούς μπροστά, άλλοι να διασφαλίσουν κενά. Ο Ανδρέας και η Κωνσταντίνα συντονίστηκαν αποτελεσματικά και χτύπησαν τον Δημήτρη και τη Ναταλία, με αποτέλεσμα να τους πετάξουν και εκείνους έξω.

φαρμα

Καθώς προχωρούσε η δοκιμασία, το γκρουπ του Κωνσταντίνου, της Έλενας, του Άγγελου και της Στέλλας επέδειξε σταθερότητα — η Έλενα σημείωσε κρίσιμες επιδόσεις, ενώ ο Άγγελος και η Στέλλα δείχνονταν συντονισμένοι και αποφασιστικοί. Στο τέλος, οι δύο που έμειναν πάνω και κέρδισαν την ασυλία ήταν ο Άγγελος και η Στέλλα, οι οποίοι θα προστεθούν στα ζευγάρια με ασυλία.

Ο Λευτέρης και η Βαλεντίνα ετοιμάζονται πια για τον Αχυρώνα, όπου ένα ακόμη αγώνισμα θα κρίνει ποιος θα φύγει· η πίεση αυξάνεται καθώς το χρηματικό έπαθλο και οι στρατηγικές συμμαχίες μπαίνουν κι αυτές στο παιχνίδι.

