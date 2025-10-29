Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται

Ποια είναι τα κριτήρια και ποιοι μένουν εκτός

Πηγή: Φωτογραφία pexels
Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου υπολογίζει ο ΕΦΚΑ να καταβληθεί το επίδομα ύψους 250 ευρώ
Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ για συνταξιούχους.

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και πότε μπαίνει στους λογαριασμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 10 και 15 Νοεμβρίου, ενώ ορισμένα νοικοκυριά θα δουν στους λογαριασμούς τους διπλάσιο ποσό – έως 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους δικαιούχους. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΦΚΑ, με στόχο να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου, αν και υπάρχει μικρή πιθανότητα να μετατεθεί μέχρι τις 20 του μήνα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 και 500 ευρώ

Το επίδομα έχει θεσπιστεί σε μόνιμη βάση και αφορά:

  • Συνταξιούχους άνω των 65 ετών

  • Δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων ή επιδομάτων
  • Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη
  • Δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος του ΕΦΚΑ

Για τις συντάξεις αναπηρίας, δεν ισχύει όριο ηλικίας, ωστόσο εφαρμόζονται τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ σε περιπτώσεις που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.

Ποια είναι τα κριτήρια για το επίδομα των 250 και 500 ευρώ - Ποιοι εξαιρούνται

Τα κριτήρια είναι: 

  • Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους.
  • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ και περιουσία έως 300.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.
  • Η πληρωμή θα γίνεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Ωστόσο, περίπου 450.000 συνταξιούχοι δε θα λάβουν το επίδομα λόγω εισοδηματικών ή ηλικιακών περιορισμών. Συγκεκριμένα, εκτός ενίσχυσης μένουν:

  • Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος. Θα το λάβουν το 2026, εφόσον έως το τέλος του 2025 πιάσουν το όριο.
  • Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των ορίων ή σύνταξη πάνω από 1.200 ευρώ.
  • Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημα από εργασία προσμετράται στο συνολικό.
  • Όσοι έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, που αύξησαν προσωρινά το δηλωθέν εισόδημά τους.
